شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة: ضبط 102 أطنان لحوم مجهولة المصدر وتحرير 1053 محضر خلال 30 يوما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكر تقرير الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، بشأن مضبوطات اللحوم، توضح أن الحملات التى قامت بها إدارات التفتيش بالهيئة والمحافظات خلال شهر يوليه 2020 بعد اصدار التعليمات بتشديد الرقابة على اسواق ومحلات بيع اللحوم والدواجن ، اسفرت عن ضبط كمية من اللحوم المخالفة بلغت (102,684) كجم لعدم صلاحيتها للاستهلاك الادمى لحدوث تغيير فى خصائصها او مجهولة المصدر لذبحها خارج المجازر المعتمدة ، وقد بلغت اجمالى عدد المحاضر المحررة من قبل اطباء التفتيش على اللحوم (1053) محضر.

وقال تقرير الخدمات البيطرية، أنه تنفيذا لسياسة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى بالحفاظ على صحة المواطن تقوم الهيئة العامة للخدمات البيطرية بالدور الرقابى على اماكن عرض وبيع اللحوم والمنتجات الحيوانية وسعيا نحو توفير غذاء صحى وآمن ومع ارتفاع معدل الاستهلاك للحوم والدواجن تقوم الإدارة المركزية للصحة العامة والمجازر بالهيئة ممثلة فى إدارة التفتيش على اللحوم بحملات مشتركة مع الجهات المعنية من الصحة والتموين بالتفتيش على الأسواق والمطاعم والفنادق والمستشفيات والمدن الجامعية ومعسكرات الأمن المركزى.

ومتابعة الاغذية والمنتجات ذات الاصل الحيوانى خاصة اللحوم والدواجن والأسماك للتأكد من مصادرها، وضبط اللحوم المذبوحة خارج المجازر المعتمدة والعمل على الحد من الذبح خارج المجازر، وذلك حفاظا على الصحة العامة وسلامة الانسان من تناول منتجات ذات اصل حيوانى قد تكون محملة بمسببات مرضية.

فيما تتابع الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، ممثلة في الإدارة المركزية للصحة العامة والمجازر و 28 من مديريات الطب البيطرى ، وبالتعاون مع أجهزة الأمنية ، تكثيف حملاتها المرورية على اسواق ومنافذ بيع اللحوم ومنتجاتها ومحال الجزارة ومجازر اللحوم ، للتأكد من سلامة المعروض وحماية المستهلك من غش اللحوم او تداول عبوات لحوم مجهولة المصدر أو بدون بيانات معتمدة، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، ورقابة صارمة على الذبح خارج المجازر.