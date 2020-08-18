شكرا لقرائتكم خبر عن أمين البحوث الإسلامية يثمن منح ماليزيا الإمام الأكبر جائزة الشخصية الإسلامية الأولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور نظير عيّاد، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية أن منح السلطان عبد الله أحمد شاه ملك ماليزيا جائزة الشخصية الإسلامية الأولى للعام (2020) لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب – شيخ الأزهر، يؤكد على الدور العالمي الذي يؤديه فضيلة الإمام في خدمة الإسلام والمسلمين، كما يؤكد دوره في التقريب بين المسلمين وغيرهم من خلال دعم أواصر السلم والسلام بين الشعوب وبين أتباع الديانات المختلفة.

أضاف الأمين العام أن الجهود التي يقوم به فضيلة الإمام الأكبر على المستويين المحلي والدولي من خلال جولاته التي قام بها ولقاءاته مع رموز الأديان في الشرق والغرب، ودعوته المستمرة لإعلاء القيم الإنسانية المشتركة بين الأديان، يعكس رسالة الأزهر الشريف الذي يخطو بقوة تجاه تحقيق السلام العالمي وترسيخ قيم الإخاء والمواطنة، من خلال ما يبذله من جهود كبيرة في سبيل إقامة جسور الحوار بين الشرق والغرب وكذلك بين أتباع الديانات المختلفة، وأيضًا من خلال ترسيخ مبدأ التنوع والتكامل بين الناس، الذى أكدته الفعاليات والمؤتمرات التى نظمها الأزهر وشهدت حضور ممثلين لمختلف الطوائف الدينية.

وأوضح عيّاد أن فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، من الشخصيات القديرة التي تجمع بين مواصفات الفيلسوف المتميز والمسلم الورع الذى يمثل رمز الوسطية الإسلامية البعيدة عن الغلوّ، والداعية إلى ثقافة التسامح والحوار والدفاع عن المجتمع وقيمه، وهو ما أبرزته مواقفه المستمرة ودعواته المتكررة لنبذ العنف والتعصب والاحتكام إلى العقل، والحفاظ على هوية المجتمع وتماسكه.