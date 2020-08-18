شكرا لقرائتكم خبر عن الجمعية الفلكية بجدة: تحرى غرة السنة الهجرية الجديدة 1442 غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يصل القمر منزلة الاقتران لشهر محرم يوم غد الأربعاء 29 ذو الحجة 1441 الموافق 19 أغسطس 2020 عند الساعة (02:41 صباحاً بتوقيت جرينتش) منهياً بذلك دورة اقترانية حول الأرض ومبتدئا دورة اقترانية جديدة.

وكشفت الجمعية الفلكية بجدة فى تقرير لها، أن المقصود بالاقتران اجتماع الشمس والقمر على ارتفاع واحد في السماء عندما يقعان على خط طول سماوي واحد، حيث يعبر القمر شمال أو جنوب الشمس ويكون القمر منتقلا من غرب الشمس إلى شرقها .

ومساء هذا اليوم (الأربعاء 19 أغسطس) ستغرب الشمس من أفق مكة المكرمة عند الساعة ( 03:48 مساءً بتوقيت جرينتش) وفي ذلك الوقت سيكون القمر على ارتفاع (07) درجات والزاوية ألتي تفصله عن الشمس "الاستطالة" (07) درجة وإضاءة قرصة (0.5 %) وسيغرب عند الساعة (4:23 مساءً بتوقيت جرينتش) بعد 35 دقيقة من غروب الشمس، وستكون رؤية هلال القمر ممكنة بالتلسكوب و صعبة جداً بالعين المجردة اذا كانت الظروف الجوية مناسبة.

بعد الاقتران تحدث مرحلة تسمى " الإهلال" وتعني رؤية الهلال الجديد بعد اقترانه مع الشمس وخروجه من المحاق وابتعاده مسافة كافية عن الشمس لظهور النور على سطحه، وستكون هذه الفرصة مهيأة بسهولة مساء اليوم التالي.

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ففي مساء يوم (الخميس 20 أغسطس) ستغرب الشمس من أفق مكة المكرمة عند الساعة ( 03:47 مساءً بتوقيت جرينتش) وفي ذلك الوقت سيكون القمر على ارتفاع (17) درجة والزاوية ألتي تفصله عن الشمس "الاستطالة" (20) درجة وإضاءة قرصة (3.3 %) وسيغرب عند الساعة (4:57 مساءً بتوقيت جرينتش) بعد ساعة و 20 دقيقة من غروب الشمس.

بناء على ذلك يتوقع بأن غرة محرم 1442 ورأس السنة الهجرية الجديدة ستكون يوم الخميس 20 أغسطس 2020.

جدير بالذكر، بأن هذا الوقت من الشهر القمري يعتبر مثالياً لرصد الأجسام الخافتة في أعماق الفضاء كالمجرات والسدم والعناقيد النجمية نظرا لأن السماء ستكون مظلمة لعدم وجود ضوء القمر الذي يطمس في العادة الأضواء الطبيعية في قبة السماء.