شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة تتابع 5 مواقع إرشادية بكفر الشيخ.. وتوكد أهمية الرى الحقلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفقد الدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الارشاد الزراعى، بوزارة الزراعة، يرافقه وفد رفيع المستوى من وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، عددا من المواقع الإرشادية والانتاجية بمحافظة كفر الشيخ، بناء على تكليفات وتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى.

وضم الوفد كلا من : الدكتور حمدى جامع رئيس الإدارة المركزية للإرشاد الزراعى، المهندس طاهر أبو المكارم مدير المراكز الإرشادية، المهندسة اكرام العدوي مدير إتحاد المجالس، فضلا عن الدكتور ناجح فوزي وكيل وزارة الزراعة بكفر الشيخ.

وقال الدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الارشاد الزراعى، في تقريره له إنه عقد اجتماعا موسعا بمديرية الزراعة بكفر الشيخ، حضره المهندس حامد النجار مدير عام الزراعة بالمحافظة، والدكتور إبراهيم قاسم مدير الإرشاد، المهندس كرم السورى مهندس تطوير الري ، المهندس عبد الله ريحان مسئول المركز الإرشادى بالخادمية، وعدد من المختصين بالمديريه حيث تم التأكيد على اهمية الدور الارشادي، لدعم وخدمة المزارعين، لاتباع الممارسات الزراعية السليمة الحديثة، بما يساهم في زيادة انتاجية المحاصيل المنزرعة، وترشيد استهلاك المياه المستخدمة في الري، بتحقيق اقصى استفادة ممكنة من وحدتي الارض والمياه، وخفض كافة تكاليف الانتاج، بما يساهم في زيادة دخل المزارع ورفع مستوى معيشته.

وشملت زيارة الوفد لمحافظة كفر الشيخ تفقد ٥ مواقع خدمة وانتاجية، تم معاينتها على الطبيعة، حيث تم زيارة حقل أرز إرشادى بمساحة 10 أفدنة منزرع بصنف سخا 108 ضمن مشروع ترشيد استخدام المياه فى الأنشطة الزراعية بناحية المرايعين بكفر الشيخ تم تطوير نظام الري به .

واوضح رئيس قطاع الارشاد الزراعي انه تم ايضا زيارة مزرعة عنب، تابعة لاحد المزارعين بالمحافظة على مساحة 2 فدان تروى بالتنقيط، في زمام جمعية البشاير بمركز الرياض، كنموذج لحقول صغار المزارعين التي تم تحديث نظام الري بها وأفاد المزارع عن تجربته والتي أدت إلي خفض تكاليف الري وتقليل كميات الأسمدة المستخدمة مقارنة بالري بالغمر.

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كذلك تم زيارة محطة ري تعمل بالطاقة الشمسية بناحية زهران بمركز كفر الشيخ تروى 33 فدان قام بإنشائها وحدة تطوير الرى الحقلى بوزارة الزراعة وإستصلاح الأراضى كنموج لمصادر الطاقة الجديدة المستدامه.

وتفقد الوفد ايضا المركز الإرشادى بناحية الخادميه بكفر الشيخ والذى يعمل على تأهيل المهندسين الزراعين للقيام بدورهم الإرشادى فى خدمة المزارعين ، كما تم زيارة مزرعة رمان بناحية الخادميه بمركز كفر الشيخ تروى بالتنقيط على مساحة قدرها 40 فدان تم تكويدها في إطار خطة تكويد المزارع التي يتم تصدير إنتاجها.

واشار عزوز أن تلك الزيارة تأتي فى اطار اهتمام الوزارة بتحديث نظم الري الحقلي، بناء على تكليفات وتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الاراضي، لنشر استخدام المستحدثات الزراعية من شبكات الري بالتنقيط والرش والتسوية بالليزر وتطبيق حزمة الممارسات الزراعية الجيدة فى الزراعة لزيادة الانتاج والرقعة الزراعية.

وتابع أن تطوير الري الحقلي يساهم في رفع كفاءة توزيع الاسمدة، وتوفير العمالة، كذلك الحد من انتشار ونمو الحشائش، وتوفير كميات مياه الري، فضلا عن إمكانية ري الأراضي الثقيلة و الأراضي الخفيفة بكفاءة عالية، مما يساهم في زيادة الانتاجية الفدانية ودخل المزارع.