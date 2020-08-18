شكرا لقرائتكم خبر عن لأول مرة بتمريض حلوان اختبارات إلكترونية للفرق النهائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نظمت كلية التمريض بالجامعة لأول مرة اختبارات الفرق النهائية الكترونياً، برعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة وريادة الدكتور حسام رفاعى، القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وإشراف الدكتورة صفاء صلاح عميد كلية التمريض والدكتورة نعمة عبد الفتاح وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، بمعامل الحاسب الآلي بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعى وكلية الخدمة الاجتماعية، فى إطار اهتمام جامعة حلوان بتطبيق منظومة التحول الرقمى.

وتعد كلية التمريض الكلية الأولى بجامعة حلوان التى تجرى اختبارات إلكترونية للفرق النهائية وقد لاقت هذه التجربة نجاحاً كبيراً في ظل حرص الجامعة على سرعة تطبيق وتعميم منظومة التحول الرقمى على جميع كليات الجامعة والعمل الدؤوب الدكتورة صفاء صلاح، للاطمئنان على سير الاختبارات الالكترونية بشكل جيد ودقيق مع اتباع الإجراءات الاحترازية الوقائية لمواجهة انتشار فيروس كورونا ، وقد شددت سيادتها علي ضرورة التباعد بين الطلاب والالتزام بارتداء الكمامات أثناء تأدية الامتحان وحتى الانتهاء منه والتأكد من تعقيم معامل الاختبارات قبل وبعد الانتهاء من الاختبارات.

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و بحسب بيان صادر عن جامعة حلوان ، عمل كل من الدكتور أسامه عز الدين عميد كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي و الدكتور زغلول حسنين عميد كلية الخدمة الاجتماعية على تذليل أي معوقات أمام الطلاب، والاطمئنان على سير الاختبارات بشكل جيد.

وتولى الدعم الفني الدكتورة سامية على مدير وحدة القياس والتقويم بكلية الطب ، والدكتورة ميادة طه مدير وحدة القياس والتقويم بكلية التمريض و الدكتور أيمن خليفة مدير مركز الحساب العلمي بالجامعة.