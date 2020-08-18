شكرا لقرائتكم خبر عن محكمة لبنان: المتهمون باغتيال الحريري ينتمون لحزب الله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت المحكمة الخاصة بلبنان، والتى تنظر قضية اغتيال رفيق الحريري، إنها اعتمدت على بيانات الاتصالات للوصول إلى المتهمين باغتيال الحريري.

وأضافت المحكمة الخاصة بلبنان، أنها اعتمدت على داتا الاتصالات للوصول إلى المتهمين باغتيال الحريري، مضيفة : "المتهمون ينتمون لحزب الله".

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وذكرت المحكمة أن اغتيال الحريري عملية {إرهابية} تم تنفيذها لأهداف سياسية.