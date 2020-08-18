شكرا لقرائتكم خبر عن قرار جمهوري بندب قاضيين للعمل مساعدين لوزير العدل.. تعرف على التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، القرار رقم 453 لسنة 2020، بندب كل من القاضي محمد شوقي فتحي إسماعيل عباد- الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، والمنتدب بالإدارة العامة لشئون التفتيش القضائي لوزارة العدل- للعمل مساعدًا لوزير العدل لشئون التفتيش القضائي.

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وتضمن القرار، ندب القاضي محمد عمر محمد عبد الرحمن الأنصاري، الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة ، والمنتدب مديرًا لمعهد البحوث الجنائية والتدريب بالنيابة العامة- للعمل مساعداً لوزير العدل لشئون المركز القومي للدراسات القضائية.

نشر القرار في الجريدة الرسمية.