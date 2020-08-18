شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. هكذا تم الكشف عن هوية قتلة رفيق الحريرى فى بيروت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عرضت قناة العربية، فيديو يرصد كيفية التوصل إلى قتلة رفيق الحريرى داخل العاصمة اللبنانية بيروت فى عام 2005، حيث وقع الانفجار، وتبنى بعد الحادث أحمد أبو عدس العملية فى فيديو عرضه بعد تنفيذ الحادث، تم تصويره قبل الانفجار، ولكن جثته لم تكن بين الأشلاء وفق ما بينه تحليل الحمض النووى الذى أجراه المحققون مع والدته.

وخلال التحقيقات التى تم إجراؤها تم التأكد من أن إفادات الشهود الخاصة بالحادث كانت كاذبة، حتى برزت مفارقة لفريق التحقيق لدى تحليل حركة الاتصالات خلال الأيام القليلة الخاصة بالحادث، وذلك من خلال تتبع 8 أرقام هواتف محمولة، قبل دقيقتين من وقوع الحادث، وبعد ذلك اعتمادا على التنقية التحليلية على أرقام المحمول، تم الكشف عن منسق العمليات خلال تتبع مجموعة هواتف تخصه، وبالتالى كانت حركة الاتصالات وأرقام المحمول كلمة السر فى التوصل إلى قتلة رفيق الحريرى.

وفيما يستعد قضاة المحكمة الخاصة بلبنان، التى تدعمها الأمم المتحدة للحكم اليوم الثلاثاء، فى قضية اتهام أربعة من أعضاء حزب الله بالتآمر لتنفيذ تفجير عام 2005 وقتل رئيس الوزراء اللبنانى الراحل رفيق الحريرى و21 آخرين، وكان للحريري، الملياردير السني، علاقات وثيقة بالولايات المتحدة وحلفاء غربيين ودول الخليج العربية وكان يُنظر إليه على أنه يمثل تهديدا للنفوذ الإيرانى والسورى فى لبنان.

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وأدى اغتياله، إلى أسوأ أزمة فى لبنان منذ الحرب الأهلية التى دارت رحاها بين 1975 و1990، مما أدى إلى انسحاب القوات السورية ومهد الطريق لمواجهة بين القوى السياسية المتناحرة على مدى سنوات.