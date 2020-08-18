السيسي يصدق على تعديل "الرسوم القنصلية ونظام تحصيلها"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت الجريدة الرسمية قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، رقم 450 لسنة2020، بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 339 لسنة 1993بشأن الرسوم القنصلية ونظام تحصيلها. ونصت المادة الثانية من القرار، علي إلغاء قرار رئيس الجمهورية رقم 145 لسنة 1999 بشأن تخفيض الريم القنصلي علي استخراج جواز السفر العادي في الخارج الوارد بالجدول المرفق قرار رئيس الجمهورية رقم 339 لسنة 1993.

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