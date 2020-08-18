شكرا لقرائتكم خبر عن موجز الخدمات من تليفزيون الخليج 365.. استثناء 3 فئات من زيادة اشتراكات المترو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قدم تليفزيون ”الخليج 365”، موجزا لأهم أخبار الخدمات، أعده محمود حسن وقدمته نسرين فؤاد.

وجاءت بداية النشرة من وزارة التموين، والتى يبدأ صباح اليوم سريان قرارها بشأن تحديد تكلفة إنتاج جوال الخبز المدعم، إضافة إلى وزن الرغيف البلدي المدعم، حيث تم ثبيت سعر رغيف الخبز للمواطن مستحق الدعم، عند 5 قروش مع تخفيض وزن رغيف الخبز من 110 جرامات ليصل إلى 90 جراما، كما سيتم زيادة عدد الأرغفة للجوال زنة 100 كيلو جرام ليصل لـ1450 رغيفا.

ومن التموين إلى الأوقاف، حيث نفت وزارة الأوقاف التقارير المنتشرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حول تحديد موعد فتح المساجد أمام صلاة الجمعة.

وأكدت الوزارة أنها قدمت خطتها لعودة صلاة الجمعة للجنة إدارة أزمة كورونا بمجلس الوزراء، وتم إدراج الأمر على جدول أعمال اللجنة، وهي المنوط بها إصدار جميع القرارات المتعلقة بالعودة التدريجية لجميع الأمور.

كما حددت وزارة الإسكان، بعد غد الخميس، كآخر موعد للتقديم وسداد مقدمات حجز وحدات مشروع سكن مصر ودار مصر وجنة، والتي أعلن عنها صندوق الإسكان الاجتماعى، وذلك بنظام التمويل العقارى، وتتراوح المساحات المطروحة بين 100م2 و150م2 كاملة التشطيب، وبأسعار تبدأ من 364 ألف جنيه.

وتستطلع دار الافتاء المصرية مساء غد الأربعاء، هلال شهر محرم من العام 1441 هجريا، بواسطة اللجان المنتشرة بأنحاء الجمهورية، لتحديد غرة الشهر ورأس السنة الهجرية، وفلكيا يولد الهلال في تمام الساعة الرابعة والدقيقة 42 فجراً، ما يُّمكِن من رؤيته، وهو ما يجعل من يوم الخميس المقبل فلكيا بداية العام الهجري الجديد، وكل عام وحضراتكم بخير.

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نسرين فؤاد



وانتقلت النشرة إلى مترو الانفاق، حيث قررت الشركة المصرية لإدارة مترو الانفاق، تثبيت سعر اشتراكات المترو لثلاث فئات، واستثنائها من قرار رفع أسعار الاشتراكات، وهم الطلاب والذين تم تثبيت سعر اشتراكهم ليصبح بـ33 جنيها لمحطات الـ 3 مراحل، و41 جنيها لمحطات الـ 4 مراحل، وذلك للاشتراك لمدة 3 أشهر، كما تم تثبيت اشتراكات كبار السن فوق 60 عاما بقيمة 135 جنيها لمدة 3 أشهر.

كما تم تثبيت أسعار اشتراكات ذوى الاحتياجات الخاصة، لتبقى بقيمة 22 جنيها لاستقلال محطات الـ3 مراحل، و27 جنيها لاستقلال محطات الـ 4 مراحل، وذلك لمدة 3 شهور.

وإلى الأسعار الهامة التى تهم المواطن، حيث أقفلت أسواق الذهب أمس الإثنين، على ارتفاع جديد في سعر المعدن النفيس، حيث سجل الجرام من عيار 21 سعر 872 جنيها، فيما سجل الجرام من عيار 18 سعر 748 جنيها، وبهذا تكون أسعار الذهب قد عاودت الارتفاع أمس الإثنين بقيمة 9 جنيهات.

أما عن الدولار الأمريكي فقد حافظ على انخفاضه الذى حققه الأسبوع الماضي أمام الجنيه المصري، وسجل 15جنيها و87 قرشا للشراء، و15 جنيها و97 قرشا للبيع، ليكون بذلك قد انخفض بنحو 5 قروش في خلال الأسبوع الأخير.



ونختتم بأخبار الطقس حيث تشهد القاهرة والوجه البحري، انخفاضا طفيفا بدرجات الحرارة، اليوم الثلاثاء، ويستمر الطقس الحار والرطب، وتصل معدلات الرطوبة بالقاهرة والوجه البحرى إلى 82 بالمائة.

كما يشهد شمال الصعيد وجنوب سيناء وجنوب الصعيد طقسا شديد الحرارة، وليلا تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود طقس معتدل على كافة أنحاء الجمهورية.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الثلاثاء بالقاهرة العظمى 34 والصغرى 24 ، الإسكندرية العظمى 31 والصغرى 25 ، أسوان العظمى 42 درجة والصغرى 29 درجة.