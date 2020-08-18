شكرا لقرائتكم خبر عن وصفة "صفر" كورونا فى مصر.. طرق مهمة تقضى على الوباء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لا يزال حلم الوصول إلي صفر كورونا يراود العالم أجمع للتخلص من فيروس كوفيد 19 والعودة إلي الحياة الطبيعية، إلا أن الحلم يمكن أن يصبح حقيقة كاملة من خلال اتباع الإجراءات الوقائية والاحترازية. Advertisements فى هذا الفيديو، نتعرف معا على عرض لتحليل معلوماتي حول وصفة الوصول إلي صفر كورونا لعودة الحياة إلي طبيعتها.

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