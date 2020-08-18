شكرا لقرائتكم خبر عن مطار القاهرة يسير اليوم 134 رحلة طيران على متنها 14349 راكبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يسير مطار القاهرة الدولي اليوم الثلاثاء 134 رحلة دولية إلى عدة جهات مختلفة تنقل على متنها 14349راكبا، وقالت مصادر مطلعة أن المطار سيغادر منه اليوم 67 رحلة طيران على متنها 6509 فى حين يستقبل المطار 67 رحلة علىً متنهم 7840.

وأوضحت المصادر أن رحلات السفر ستقلع إلى عدد من العواصم منها باريس روما ميلانو لندن مومباى فرانكفورت واشنطن أثينا بيروت أسطنبول نيروبى جده مسقط دبى الشارقه الرياض، فىً حين تكون رحلات الوصول قادمة من عدة وجهات دولية منها تورنتو لندن باريس ملانو روما أثينا فرانكفورت مومباى.

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و تتخذ سلطات مطار القاهرة الدولي جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشى فيروس كورونا، و تقوم بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقاً لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، وخاصة في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار.

كما يتم مراعاة المسافات الاجتماعية المنصوص عليها داخل صالات السفر والوصول ،وارتداء الكمامات داخل كل الصالات وذلك ضمن خطة الدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد ، بالإضافة إلي متابعة الكاميرات الحرارية بصالات المطار المختلفة لرصد الركاب التى تزيد درجات حرارتهم عن المعدل الطبيعي ، وخضوع جميع الركاب والاطقم الطائر والعاملين للكشف الطبي من قبل فرق الحجر الصحي بمطار القاهرة.