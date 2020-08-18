شكرا لقرائتكم خبر عن الجريدة الرسمية تنشر قرار جمهوري بشأن الرسوم القنصلية ونظام تحصيلها (نص كامل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نشرت الجريدة الرسمية، في عددها 33 مكرر (أ)، قرارا رئيس الجمهورية بشأن الرسوم القنصلية ونظام تحصيلها، وندب بعض القضاة.

وتناول العدد قرار رئيس الجمهورية رقم 450 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 339 لسنة 1993 بشأن الرسوم القنصلية ونظام تحصيلها.

وقرار رقم 453 لسنة 2020، بندب القاضي محمد شوقي فتحي إسماعيل عياد، الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، والمنتدب بالإدارة العامة لشؤون التفتيش القضائي لوزارة العدل، للعمل مساعدًا لوزير العدل لشؤون التفتيش القضائي.

وندب القاضي محمد عمر محمد عبدالرحمن الأنصاري، الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، والمنتدب مديرًا لمعهد البحوث الجنائية والتدريب بالنيابة العامة، للعمل مساعدًا لوزير العدل لشؤون المركز القومي لدراسات القضائية.