شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع شخص وإصابة 7 آخرين في 3 حوادث مرورية بالمنيا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
لقي شخص مصرعه فيما أصيب 6 آخرين في 3 حوادث مرورية بالمنيا.
تلقى اللواء محمود خليل، مدير أمن المنيا، إخطارا من عمليات النجدة بمصرع شخص وإصابة 7 آخرين في 3 حوادث تصادم وانقلاب بينهم إصابة 4 أشخاص في انقلاب سيارة بالطريق الصحراوي الغربي أمام قرية بلنصورة بمركز أبوقرقاص، ووفاه شخص وإصابة 2 آخرين في تصادم سيارة بتاكسي أمام قرية طهنشا بمركز المنيا، وإصابة شخص في تصادم سيارة بدراجة نارية أمام قرية ماقوسة بمركز المنيا .
تم نقل المتوفي والمصابين إلى المستشفيات العامة، وتحررت 3 محاضر بالمخالفات وتولت النيابة العامة التصرف.
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