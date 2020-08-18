شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع شخص وإصابة 7 آخرين في 3 حوادث مرورية بالمنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

لقي شخص مصرعه فيما أصيب 6 آخرين في 3 حوادث مرورية بالمنيا.

تلقى اللواء محمود خليل، مدير أمن المنيا، إخطارا من عمليات النجدة بمصرع شخص وإصابة 7 آخرين في 3 حوادث تصادم وانقلاب بينهم إصابة 4 أشخاص في انقلاب سيارة بالطريق الصحراوي الغربي أمام قرية بلنصورة بمركز أبوقرقاص، ووفاه شخص وإصابة 2 آخرين في تصادم سيارة بتاكسي أمام قرية طهنشا بمركز المنيا، وإصابة شخص في تصادم سيارة بدراجة نارية أمام قرية ماقوسة بمركز المنيا .

تم نقل المتوفي والمصابين إلى المستشفيات العامة، وتحررت 3 محاضر بالمخالفات وتولت النيابة العامة التصرف.