شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة الإسكندرية: حريصون على تقديم خدمة تعليمية متفردة لذوي الإعاقة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور عصام الكردى، رئيس جامعة الإسكندرية، إن الجامعة حريصة على تقديم الخدمات التعليمية وتوفير الأنشطة المختلفة لابنائها من ذوي الإعاقة واستيعاب قدراتهم الخاصة، وذلك بالتعاون مع مؤسسة أمديست ومؤسسة حلم للتعليم المتخصصة في سبل وسياسات التعامل مع ذوي الاحتياجات الخاصة والاستشارات، وتطوير الخدمات المقدمة لهؤلاء الطلاب، إيماناً منها بحقهم في التعليم ودمجهم ليكونوا جزء فعال في المجتمع.

وأوضح «الكردي»، أن الجامعة لديها مركز الدكتور طه حسين متخصص في خدمة الطلاب ذوى الاعاقة، والذى افتتحه الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، خلال زيارته للجامعة منذ أيام.

وأشار إلى أن المركز يقوم بتقديم الخدمات التعليمية لكافة الطلاب ذوى الإعاقة بالجامعة، وتوفير كل ما يلزم من التقنيات الحديثة في هذا الشأن والعمل على رفع كفائتهم لكي يكونوا مستعدين للتعامل مع المجتمع الخارجى مؤهلين لسوق العمل.

ولفت رئيس جامعة الإسكندرية إلى أن المركز يسعى دائما إلى تطوير مستوى مقدمي الخدمة بالمركز واستخدام التكنولوجيا في التعليم مع هؤلاء الطلاب، مضيفا أن خدمات المركز لا تقتصر فقط على الخدمات التعليمية بل تمتد لتشمل الخدمات الاجتماعية والصحية والثقافة بالإضافة إلى الأنشطة الطلابية المختلفة لتفجير طاقة هؤلاء الفئات من الشباب المصرى الواعد.