شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل اجتماع محافظ دمياط مع رئيس البنك الزراعي المصري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبلت الدكتورة منال عوض ميخائيل، محافظ دمياط، بمكتبها بديوان المحافظة، الثلاثاء، علاء فاروق، رئيس مجلس إدارة البنك الزراعى المصرى، والوفد المرافق له.

جاء اللقاء في إطار حرص الجانبين على تحقيق التعاون بمجالات التنمية الاقتصادية وإحداث طفرة بالقطاعات المرتبطة بها.

واستعرضت المحافظ محاور أحدث مشروع تقوم المحافظة بتنفيذه بتمويل من وزارة التنمية المحلية وهو إنشاء مجزر ومحجر بيطرى خارج الكتلة السكنية على مساحة ١٢ فدان بشطا بالقرب من مينائى دمياط وبورسعيد، إذ يهدف المشروع الذي تبلغ تكلفته ١٦٠ مليون جنيه إلى خدمة وتنمية المنتج المحلى والحفاظ على صحة المواطن من خلال إنتاج لحوم حمراء صحية وآمنة ذات جودة عالية بأسعار مخفضة...

وناقشت محافظ دمياط ورئيس مجلس إدارة البنك الزراعى المصرى آليات تحقيق التعاون المشترك بين الجانبين لاستكمال المسيرة التنموية على أرض المحافظة، من خلال إمكانية تمويل مشروعات الشباب، ومنح تمويلات للصناع بمدينة دمياط للأثاث والصيادين بمدينة عزبة البرج، كما ناقشا أيضاً إمكانية تمويل أعمال التطوير التي تعتزم المحافظة تنفيذها بالمزرعة السمكية فضلا عن دراسة إنشاء مصنع لأعلاف الأسماك نظرًا لما يمثله من أهمية بالغة لتنمية الثروة السمكية بالمحافظة.