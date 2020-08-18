شكرا لقرائتكم خبر عن حملة لإزالة الأرصفة المخالفة بدسوق (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شن مركز ومدينة دسوق برئاسة اللواء حسين لبيب حسين، حملة لإزالة الأرصفة المخالفة بنطاق المركز.

تم تنفيذ القرارات الصادرة أرقام 223، 206، 207، 224، 205، 204 لسنة 2019 بإزالة الأرصفة المخالفة والمتعدي على نهر الطريق العام، وتم إزالة الأرصفة المخالفة وتمهيد الشوارع ورفع المخلفات الناتجة عن الإزالة في حينه.

وقال رئيس المدينه، إن ذلك يأتي دعمًا لجهود الدولة في تحقيق الانضباط على مستوى المدينة، من خلال تفعيل لائحة الانضباط والهدوء والاستقرار في الشارع، ومازالت الحملة مستمرة تنسيقا مع وحدة المرافق بدسوق برئاسة النقيب إبراهيم حسن.

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