شكرا لقرائتكم خبر عن 9516 طالباً يختتمون امتحانات نهاية العام بجامعة الإسكندرية وسط إجراءات إحترازية اليوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يختتم 9516 طالب وطالبة بالفرق النهائية بمختلف التخصصات في كلية الآداب بجامعة الإسكندرية، امتحانات نهاية العام اليوم الثلاثاء، والتي بدأت في 15 يوليو الماضي، وسط إجراءات احترازية ووقائية وتنظيمية مشددة .

وقالت الدكتورة غادة عبدالمنعم موسى، عميد كلية الآداب، مستشار رئيس جامعة الإسكندرية لشؤون المكتبات، إن الامتحانات جرت وسط إجراءات مشددة اتساقا مع خطة الدولة لمواجهة جائحة كورونا، مشيرة إلى أنه سيتم بدء امتحانات التربية العسكرية اليوم الثلاثاء.

وكشفت عميدة كلية الآداب، في تصريحات لـ«المصري اليوم»، عن ضبط 5 حالات غش طوال فترة امتحانات الفرق النهائية بالكلية، وتم إحالتهم إلى مجالس التأديب للتحقيق معهم في محاضر الغش التي وردت إلى إدارة الشؤون القانونية من مراقبي اللجان وتطبيق اللائحة عليهم.

وأوضحت، أن حالات الغش هذا العام تعتبر نسبة ضئيلة للغاية، وذلك نتيجة الإجراءات التي اتخذتها الكلية هذا العام، فضلاً عن توزيع الطلاب الـ 9516 على كليات مجمع العلوم الإنسانية والاجتماعية (النظري سابقا)، لتحقيق التباعد الاجتماعي بين الطلاب لأكثر من مترين، فضلاً عن تفعيل كاميرات المراقبة وإعلام الطلاب بها.

احالة 5 طلاب بـ"آداب الاسكنردية" للتأديب بسبب الغش .. وطلاب الفقر النهائية يختتمون الامتحانات اليوم

احالة 5 طلاب بـ"آداب الاسكنردية" للتأديب بسبب الغش .. وطلاب الفقر النهائية يختتمون الامتحانات اليوم

احالة 5 طلاب بـ"آداب الاسكنردية" للتأديب بسبب الغش .. وطلاب الفقر النهائية يختتمون الامتحانات اليوم

احالة 5 طلاب بـ"آداب الاسكنردية" للتأديب بسبب الغش .. وطلاب الفقر النهائية يختتمون الامتحانات اليوم

احالة 5 طلاب بـ"آداب الاسكنردية" للتأديب بسبب الغش .. وطلاب الفقر النهائية يختتمون الامتحانات اليوم