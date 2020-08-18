شكرا لقرائتكم خبر عن التموين: الموافقة على إعادة إحتساب التكلفة الإنتاجية لجوال الدقيق وزياداتها لـ265 جنيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وافقت وزارة التموين، الثلاثاء، على إعادة احتساب التكلفة الإنتاجية للچوال الواحد من الدقيق، لترتفع من ٢١٣ جنية إلى ٢٦٥ جنية، وزيادة التكلفة تشمل احتساب هذه الزيادات والتي طرأت مؤخرًا، وسيتم التطبيق اعتبارًا من اليوم.

جاء ذلك بعدما عقدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، عدة لقاءات واجتماعات مكثفة مع كافة شعب المخابز على مستوى الجمهورية بناءً على مطالب عديدة وردت للوزارة من جانب الشعبة العامة للمخابز، ووفقًا لمطالب نادى بها كثيرًا من أصحاب المخابز لإعادة النظر في تكلفة إنتاج الخبز بسبب ارتفاع أسعار الغاز والسولار وأجور العمالة والمياه.

كذلك حرصت الدولة ممثلة في وزارة التموين ولمد مظلة التأمينات الاجتماعية وحماية الحقوق التأمينية للعاملين بالمخابز على تحمل تكلفة التأمينات الاجتماعية نيابة عن أصحاب المخابز وتشجيعًا للاستقرار الاجتماعي وزيادة القدرة الإنتاجية للعمال.

ووفق لبيان صحفي، تم الاتفاق أيضًا مع الشعبة العامة للمخابز، -وبعد إجراء تجارب عديدة-، إعادة إحتساب معدل إنتاجية چوال الدقيق الواحد لينتج كميات أكثر من الخبز لترتفع إلى ١٤٥٠ رغيف بدلاً من ١٢٥٠ رغيف في الچوال، مما سيؤدي إلى زيادة التنافسية بين المخابز لإنتاج الخبز بجودة مرتفعة ولضمان بيع الحصة المسندة إليهم يوميًا وبما يضمن إنتاج رغيف خبز مدعم دون المساس بالسعر، ويليق بالمواطن المصري، مع تشديد الرقابة من جانب وزارة التموين وتطبيق العقوبات على المخالفين للمواصفات ولضوابط رغيف الخبز المدعم.

وتم الإتفاق على توحيد الأوزان لما هي عليه الآن في كافة أصناف الخبز (المجر، الملدن الطرى، الملدن الماو) لتكون كلها ذات وزن وقطر ثابتين بغرض التنميط ولضمان إحكام الرقابة وتوحيد الموازين والمواصفات في جميع مخابز الجمهورية، مع الإبقاء على نفس القيمة الغذائية للرغيف دون اَي نقصان.

وقامت الوزارة، من خلال كافة مديريات التموين على مستوى الجمهورية بالبدء في المتابعة الميدانية على أرض الواقع والمرور على كافة المخابز بهدف رفع درجة الوعى والتوجيه للمخابز بأهمية المحافظة على المواصفات والجودة والأوزان المقررة للخبز البلدي المدعم بأرقي المعايير الإنتاجية والمهنية، مع تشديد الرقابة وتطبيق عقوبات وغرامات ضد المخالفين، وحال تكرار المخالفات سيتم مضاعفة الغرامة كل مرة، مع توقيع عقوبات رادعة تصل حتى إغلاق المخبز، والهدف من ذلك هو حوكمة منظومة الإنتاج.

وأكدت وزارة التموين، أنه سيتم الحفاظ على مجموعة من الثوابت في منظومة الخبز، ومن أهمها بقاء سعر رغيف الخبز للمواطن المصري (خمس قروش على بطاقة التموين) وعدم المساس بسعره، وهو الأقل سعرًا على المستوى العالمي، كما أنه من ضمن المخبوزات الأفضل من حيث القيمة الغذائية، مع استمرار تحمل الدولة ممثلة في وزارة التموين لفرق التكلفة الإنتاجية لرغيف الخبز الواحد، والتي تصل لأكثر من (٥٠ قرش)، وكذلك المحافظة على نفس الكميات المتوفرة للمواطن المصري يوميًا.

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ويعاد النظر في هذه التكلفة كل بداية عام مالي أو كلما إقتضت الحاجة أو الضرورة.