شكرا لقرائتكم خبر عن مجمع خدمات متكامل للعاملين بالجامعه بمقر التربية الرياضيه ببنها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اعلن الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها انه يجري الانتهاء من تحويل مقر كلية التربية الرياضية بنين ببنها إلى مجمع خدمات للعاملين بالجامعة يتضمن عيادات طبية وصيدلية ومنفذ بيع ومركز طبع ونشر خاص بالجامعة وإدارة للوافدين ومعهدا للتمريض يعد نقل طلاب الكليه والعاملين واعضاء هيئة التدريس إلى المقر الجديد للكليه بكفر سعد اضاف «السعيد» انه تم التنسيق مع عمداء الكليات للبدء في إعداد الجداول الدراسية للعام الدراسى الجديد بنظام التعليم الهجين الذي يتضمن حضور الطالب في الكليات النظرية بنسبة 40% أسبوعيا و60% للكليات العملية كما تم تحويل بعض المواد الدراسية إلى برامج إلكترونية لخدمة هذا الاتجاه الذي يصب في مصلحة الطلاب

جاء ذلك خلال تفقد رئيس الجامعه لمبنى كلية التربية الرياضيه بكفر سعد حيث تفقد اعمال التجديدات والتطوير بالملاعب الخاصة بها واطلع رئيس الجامعة على قاعة الاحتفالات الصغري بالجامعة والتي تسعي 250 فرد والتي تم الانتهاء من تشطيبها تمهيدا لتشغيلها كما تفقد رئيس الجامعة مركز الإمتحانات الإلكترونية والمكتبة المركزية بكفرسعد

وأكد رئيس الجامعة على أهمية استغلال كافة المنشآت الجديدة والإستفادة منها بالشكل الأمثل وإزالة أي معوقات تعوق تشغيلها لأنها جزء من إستثمارات الجامعة

كما تفقد رئيس الجامعه المنشات الجديد لمقر الجامعه بمدينة العبور يرافقه الدكتور كريم الدش المدير الاكاديمي لجامعة بنها بالعبور والدكتورمحمد سعيد المستشار الهندسي لرئيس الجامعة ومسئولي الادارة الهندسية بالجامعة

قال رئيس الجامعة إلى ان المنشأت الجديدة بالعبور تشمل مشروع انشاء مدرجين يحتوي كل مدرج على بدروم وارضي ودورين متكرر وسطح ويشغل المشروع مساحة 5460 متر مسطح وتفقد رئيس الجامعة قاعة الدكتور حسام العطار والتي سوف تستخدم للاغراض التعليمية وتسع 400 طالب

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