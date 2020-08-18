شكرا لقرائتكم خبر عن «عزل كفر الدوار»: استقبلنا 9 مصابين بفيروس كورونا بعد العيد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور ياسر زايد، مدير مستشفى كفر الدوار العام، المخصص للعزل الصحى لمصابى فيروس كورونا في البحيرة، إن المستشفى استقبل 9 حالات من المصابين بالفيروس عقب أجازة عيد الأضحى المبارك.

وأوضح «زايد» بوجود حالة واحدة يتم علاجها في العناية المركزة، و8 حالات في الأقسام الداخلية، موضحًا أن المستشفى استقبل نحو 1500 حالة منذ بدء تشغيله لعزل مصابى فيروس كورونا المستجد في 16 إبريل الماضى.

وقال «زايد» نحن الآن في مرحلة «الترقب والمتابعة» تحسبًا لا قدر الله لارتفاع أعداد الإصابات خصوصًا بعد فترة العيد والانتخابات، ونقوم حاليًا باستغلال فترة الهدوء النسبى الحالة في أعمال التدريب للطواقم الطبية والعاملين في المستشفى وأعمال الصيانة.

تطهير مستشفى كفر الدوار العام لافتتاحه للجمهور بعد العيد - صورة أرشيفية