شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 2 طن و750 كجم دهون حيوانية غير صالحة للاستهلاك الآدمي بالمنوفية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تمكنت مباحث التموين بالمنوفية من ضبط مالك مصنع لانتاج وتعبءة مصنعات اللحوم في بركة السبع في محافظة المنوفية وبحوزته دهون2 طن و750 كجم دهون حيوانية غير صالحة للاستهلاك الآدمى لوجود تغير في خواصها الطبيعية تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق.

وأضاف عاطف الجمال وكيل تموين المنوقية أنه تم التحفظ على الكميات المضبوطة مؤكدا على استمرار الحملات التمونية لضبط المتلاعبين.