شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة 10 مبان مخالفة في البحيرة (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قامت الوحدتان المحليتان لمركزي المحمودية والدلنجات بالبحيرة بتنفيذ 10 حالات إزالة لمبان مخالفة مبنية على مساحة 1416 مترًا مربعًا.

نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المحمودية 6 قرارات إزالة لمبان مخالفة على مساحة 800 مترًا مربعًا بقرى كفر نكلا وأريمون وفيشا، كما نفذت الوحدة المحلية لمركز الدلنجات 4 قرارات إزالة لمبان على الأرض الزراعية على مساحة 616 مترًا مربعًا بقرية المسين.

ومن جانبه شدد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، على استمرار وتكثيف حملات إزالة التعديات على الأرض الزراعية وأملاك الدولة والمتابعة المستمرة لمنع حالات البناء المخالف ومنع أى تعديات جديدة على الأرض الزراعية وأملاك الدولة.

إزالة 10 مبانى مخالفة فى البحيرة

إزالة 10 مبانى مخالفة فى البحيرة

إزالة 10 مبانى مخالفة فى البحيرة