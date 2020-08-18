شكرا لقرائتكم خبر عن «عزل العجمي»: تعافي ٥ مصابين جدد من «كورونا»..وحصيلة الشفاء ترتفع لـ ٤٣٤ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور وليد مختار، مدير مستشفى العجمى المركزى المخصص لعزل مصابي فيروس كورونا المستجد في الإسكندرية، تعافى 5 حالات جديدة من مصابى فيروس كورونا، الثلاثاء، ليتجاوز إجمالي حالات الشفاء التام من الفيروس حاجز 434 حالة منذ تحويل المستشفى إلى عزل في مارس الماضى وحتى الآن.

وقال «مختار»، إنه تم ارتفاع حصيلة المحولين إلى التعافي المنزلي إلى 114 حالة بعد تحويل حالة جديدة، فيما توقف عدد الحالات المحولة إلى فترة النقاهة عند الرقم 463 حالة.

ولفت إلى أن المستشفى مجهز كمستشفى عزل للمصابين ضمن خريطة وزارة الصحة والسكان في هذا الصدد، حيث تضم 200 سرير عناية مركزة و60 جهاز تنفس صناعي ثابت و2 جهاز متحرك، موضحا أن المستشفى تضم 53 طبيبا و60 من هيئة التمريض.