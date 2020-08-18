شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة حلوان تنظم دورة تدريبية عن «إدارة الموارد البشرية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تنظم وحدة برامج التنمية البشرية بالإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة حلوان، تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان، والدكتور حسام رفاعى نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، «الدورة التدريبية في إدارة الموارد البشريه المستوى المتقدم» تحت شعار «التنمية البشرية منهاج لحياة أفضل».

ويتضمن البرنامج مجموعة من المحاضرات حول تعريف إدارة الموارد البشرية ومفهومها والاتجاهات الحديثة في الإدارة، وسياسات إدارة الموارد البشرية، ووظائف الأنشطة الرئيسية لادارة الموارد البشرية، وعمليات اختيار الموظفين، وإدارة الموارد البشرية في ظل التحول الرقمى، والتخطيط الاستراتيجي والإدارة الاستراتيجية، والتقييم وأهمية قياس أداء العاملين.

ويتم الالتحاق بالدورة التدريبية عن طريقة التسجيل ودفع الرسوم بإدارة الشؤون المالية بالإدارة العامة لرعاية الشباب.

ويتم عقد الدورة التدريبية بما يتوافق مع رؤيه 2030 من أجل ترسيخ فكر التنمية المستدامة وتنمية مهارات الطلاب لمواجهه سوق العمل، وذلك اعتبارًا من يوم الأحد 30 أغسطس حتى الخميس 3 سبتمبر، بحيث يتم بث محاضرتين يوميا، وتبدأ المحاضرة الأولى من الساعة ٥ مساء حتى الساعة ٧ مساء، والمحاضرة الثانية في نفس اليوم من الساعة ٨ مساء حتى الساعة ١٠مساء ONLINE عن طريق برنامج زووم وبرنامج واتس آب.