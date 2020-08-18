شكرا لقرائتكم خبر عن التسليم خلال 36 شهرًا.. تعرف على أماكن ومواصفات شقق الإسكان الجديدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يبدأ صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، في فتح باب حجز وحدات سكنية لمتوسطي الدخل، بمناطق (مدينة بدر، بمحافظة القاهرة، ومدينة الغردقة، بمحافظة البحر الأحمر، ومدينة بورفؤاد، بمحافظة بورسعيد، ومدينتى شطا والزرقا، بمحافظة دمياط)، في مكاتب البريد، يوم 23 أغسطس.

وبدأت منذ أمس الأحد، 16 أغسطس، شراء كراسة الشروط بمبلغ 300 جنيه لا ترد ولا تسترد من خلال مكاتب البريد المميكنة بمحافظات القاهرة، الجيزة، البحر الأحمر، بورسعيد، دمياط.

وقال الصندوق عبر موقعه الإليكتروني، إنه يتم سداد مقدم جدية حجز الوحدة السكنية ومصروفات التسجيل، وتسجل بيانات الحجز، ورفع الاستمارة والإقرار المرفقين بكراسة الشروط، على الموقع الإلكتروني للصندوق (www.shmff.gov.eg)، خلال الفترة من 23/8/2020: 22/9/2020، حيث يتم سداد 50 ألف جنيه جدية حجز.

أكد صندوق الإسكان الاجتماعي، ان تسليم وحدات المشروع سيتم بعد بعد 36 شهرا، حيث يجرى الآن سداد جدية الحجز وهى 50 ألف جنيه، ثم يتم سداد 12 قسط، بمعدل قسط وحد كل 3 أشهر، وبعد انتهاء سداد هذه الأقساط ستبدأ عمليات التسليم.

وللتعرف على مواصفات كافة الوحدات السكانية، يمكن الإطلاع على الملف:

محور+متوسطي.pdf

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