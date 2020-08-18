شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي داخل محل جزارة بالمنوفية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال الدكتور السيد عوض وكيل وزارة الطب البيطري بالمنوفية، إن إدارة المجازر وتفتيش اللحوم قامت بعمل حملة على محلات الجزارة بالمنوفية حيث تم ضبط لحوم مذبوحة خارج المجازر وغير صالحة للاستهلاك الادمى في محل جزارة بقويسنا، وتم التحفظ على الكميات المضبوطة وتحرير محضر ضد محل الجزارة واتخاذ الإجراءات القانونية ضده.
ومن جانبه أكد عوض على استمرار الحملات لضبط المتلاعبين واتخاذ الاجراءات القانونية ضد المخالفين.
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