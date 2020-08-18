شكرا لقرائتكم خبر عن فريق من الخدمات الإلكترونية بـ«الأعلى للجامعات» و«الاتصالات» يزورون جامعة عين شمس لدعم التحول الرقمى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل الدكتور محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس فريق مركز الخدمات الالكترونية والمعرفية بالمجلس الاعلى للجامعات وهيئة تنمية صناعة تكنولوچيا المعلومات بوزارة الاتصالات وذلك في اطار زيارتهم للجامعة لدعم التحول الرقمى للجامعة الذكية، والتى من المقرر أن تستمر لمدة ثلاثة ايام من ١٧ وحتى ١٩ أغسطس الجارى.

تم خلال الاجتماع بالفريق عرض اهداف الزيارة وخدماتها وتفاصيلها العامة والمخرجات المتوقعة منها بحضور نواب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدراسات العليات وا.د نجوى بدر عميد كلية الحاسبات وا.د.جمال حسين مدير مركز الاستشارات وا.د. حسام فهيم الاستاذ بكلية الحاسبات.

وضم فريق الزيارة كلا من د.ابراهيم فتحى ممثلا للمجلس الاعلى للجامعات ود. حسام عصام ود. هيثم حمزة من وزارة الاتصالات،

و اكد ا.د. محمود المتينى أن التحول الرقمى اصبح اولوية حتمية في ظل الظروف الحالية التي تمر بها البلاد.

وعقب الاجتماع الافتتاحى تم عقد اجتماعا مصغرا لمناقشة العمليات والتطبيقات المستخدمة في الجامعة بهدف ادارة التعليم والمناهج والمواد التعليمية المستخدمة والذى حضره كلا من ا.د عبدالفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وا.د نجوى بدر عميد كلية الحاسبات والمعلومات وكلا من الاستاذ الدكتور المدير التنفيذى للمعلومات ومدير وحدة نظم المعلومات الادارية ومدير وحدة التعليم الالكترونى.

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