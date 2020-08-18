شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تعديل كامبريدج سياساتها السابقة.. الخشت يهنئ طلاب الثانوية البريطانية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

هنأ الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، طلاب الثانوية البريطانية ‏iGCSE، على نجاح جهودهم وجهود أولياء أمورهم في إثبات قضيتهم العادلة، وتعديل معايير التقويم غير العادلة التي اتبعتها كامبريدج سابقًا فى تقييم الطلاب، وتسببت هذه المعايير غير العادلة في شعور عدد كبير من الطلاب على مستوى العالم بعدم العدالة، ما أثار سخطًا وإحباطًا على مستوى العديد من البلدان على مستوى العالم.

ووجه الخشت الشكر للجهات المسؤولة في بريطانيا، والمجلس الثقافي البريطاني بمصر، وهيئة الامتحانات البريطانية، ووزارة التربية والتعليم، على استجابتهم، قائلًا: "أرجو أن تكون معايير التقويم الجديدة محققة لدرجة من مستويات العدالة".

كان رئيس جامعة القاهرة أول من أثار مشكلة طلاب الثانوية البريطانية ‏iGCSE، حيث تبنى قضيتهم وأصدر عدة بيانات إعلامية استنكر فيها سياسات كامبريدج وظهر في القنوات الفضائية لشرح قضيتهم، وطالب مؤسسة كامبريدج أن تراجع نفسها أكثر من مرة، كما طالب الحكومة البريطانية أن تراجع سياسات كامبريدج.

ونشرت مؤسسة كامبريدج أمس بيانًا حول هذا الأمر حول كيفية منح درجات GCSE وAS وA هذا الصيف.