شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإسكان: 84% نسبة تنفيذ 15 برجا بمدينة العلمين الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن النسبة الإجمالية لأعمال تنفيذ 15 برجاً (بارتفاعات تصل إلى 42 دورا) بمنطقة الأبراج الشاطئية، بمدينة العلمين الجديدة، بلغت 84 % لأعمال الخرسانة والتشطيبات، وتم الانتهاء من أعمال الخرسانة بالكامل لبرجين منها، ومن المقرر الانتهاء من تنفيذها تباعاً خلال العام المقبل 2021، موضحاً أنه جارٍ تنفيذ أعمال الأساسات لـمجموعة أبراج أخرى.

وقال الدكتور عاصم الجزار، إنه جارٍ الانتهاء من المرحلة الأولى من الممشي السياحي، وتنفيذ المنطقة الترفيهية، والتى تتوسط منطقة الأبراج الشاطئية، وتطل على البحر مباشرة، وتضم جراجا يسع 3 آلاف سيارة، وعددا من المحال.

وأضاف، أنه جارٍ تنفيذ المدينة التراثية، والمُقامة على مساحة 260 فدانا، وبلغت نسبة الإنجاز الكلي 60 %، ويبلغ إجمالى عدد المنشآت بالمدينة حوالى 70 منشأة، وتشمل (البحيرة الرئيسية – الحديقة المركزية – المسجد – الكنيسة – المسرح الرومانى – الأوبرا – المبانى التجارية والفندقية فى الحى القديم – مجمع السينمات)، موضحاً أنه جارٍ أيضاً تنفيذ جامعة العلمين الدولية للعلوم والتكنولوجيا (العلمين الأهلية)، وسيتم استقبال الطلاب بعدد من الكليات فى العام الدراسي القادم.

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وأشار وزير الإسكان، إلى أن نسبة الإنجاز الفعلى لجميع الأعمال بمنطقة الداون تاون، بلغت 65 %، والتى تضم 40 عمارة بها 1320 وحدة، بمواصفات تشطيب الإسكان فوق المتميز، وبمساحات تتراوح بين 90 مترا مسطحا بخلاف الحديقة، و300 متر مسطح لوحدات Tawin House بالروف.، موضحاً أنه تم وجارٍ تنفيذ 80 عمارة (1920 وحدة) بمشروع الإسكـان المتميـز، بجانب تنفيذ 4096 وحدة (128 عمارة) بمشروع "سكن مصر" وتخطت نسبة الإنجاز 65 %.

وأوضح الدكتور عاصم الجزار، أنه جار تنفيذ الحى اللاتيني، على مساحة 404 أفدنة، ويضم 6 مناطق بها 249 عمارة سكنية، وبلغت نسبة الإنجاز لأعمال الخرسانات 40 %، بجانب تنفيذ كمبوند بمساحة 700 فدان (سكنى – تجارى) بالمنطقة الشاطئية، وكذا تنفيذ أعمال المرافق المختلفة وفقاً للخطة الزمنية، وتنفيذ محطة معالجة الصرف الصحى (مرحلة أولى) بطاقة 90 ألف م3.

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