شكرا لقرائتكم خبر عن 7 آلاف سلعة في "ما يغلاش عليك".. و"المالية" تدرس مد المبادرة (فيديو) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد محمد عبد الفتاح، مساعد وزير المالية، أن "مبادرة مايغلاش عليك"، بدأت بـ 140 صانعا، و 120 تاجرا، و 4200 سلعة، ووصل هذا الرقم لـ 170 صانعا، بجانب 1500 تاجر و7000 سلعة ومنتج.

وقال "عبد الفتاح" خلال حواره ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، الذي تقدمه الإعلامية دينا عبد الكريم، عبر القناة الأولى، الفضائية المصرية، و "ON"، إن هناك رغبة قوية في مشاركة الصناع والتجار والمساهمة في المبادرة بما يصب في صالح المواطن المصري.

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وأوضح أن المبادرة مدتها 3 أشهر وتنتهي في شهر أكتوبر، ومن ثم يتم تقييم أثر المبادرة على المصنعين والاقتصاد المصري، ومن ثم يتم دراسة اتخاذ قرار بمدها أو إعادة تكرارها بعد فترة معينة.