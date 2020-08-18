المعهد القومى للتغذية يحصل على شهادة الأيزو للعام الخامس عشر على التوالى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور محمد فوزى السودة رئيس الهيئة حصول المعهد القومى للتغذية التابع للهيئة على تجديد شهادة الأيزو ٩٠٠١ /٢٠١٥للعام الخامس عشر علي التوالي ، وذلك فى إطار السعى الحثيث لتقديم خدمة طبية متطورة تليق بجميع ابناء الشعب المصرى. وأفادت الدكتورة جيهان فؤاد عميد المعهد القومى للتغذية بأن هذا الحدث يأتى تتويجا لجهود جميع العاملين بالمعهد وعطائهم المستمر والتزامهم بتطبيق معايير الجودة بجميع الإجراءات المتخذة داخل المعهد وعلى رأسهم وحدة الجودة بالمعهد تحت اشراف الدكتورة عزه عمر الاستشاري المتفرغ ومؤسسي وحدة الجودة. Advertisements يشار إلي أن المعهد فى طريقه حاليا للحصول على شهادة جودة المعامل 17025 .

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