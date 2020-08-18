شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف تجدد توجيهها للعاملين والمصلين بالالتزام بالإجراءات الوقائية وارتداء الكمامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شددت وزارة الأوقاف على العاملين بها بضرورة التام بقرارات رئيس مجلس الوزراء الخاصة بالإجراءات الوقائية والاحترازية فى العمل فيما يخص التعامل مع فيروس كورونا، وأخصها الحرص على التباعد الاجتماعى وارتداء الكمامة.

وقالت الوزارة إن ذلك التنبيه يأتى حرصا منها على الحفاظ على صحة وسلامة الجميع، وتأكيدًا منها على الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية الواجب اتباعها.

وأضافت الوزارة أنه على جميع قيادات الوزارة وإدارات التفتيش بها متابعة الالتزام بذلك سواء من العاملين بالوزارة أو المتعاملين معها من المترددين على إداراتها للتعامل أو رواد المساجد ، وكذلك جميع الجهات التابعة للوزارة، ورفع أى مخالفة فى ذلك للشئون القانونية بديوان عام الوزارة لاتخاذ اللازم بشأن المخالفة.

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كما أهابت الوزارة بكل أبناء المجتمع الالتزام التام بكل ما يصدر عن وزارة الصحة من توجيهات فى هذا الشأن، وعدم الاستهانة بالمخالفة وما قد يترتب عليها من آثار ضارة بالفرد والمجتمع، سائلين الله العلي العظيم أن يعجل برفع البلاء عن البلاد والعباد عن مصرنا العزيزة وسائر بلاد العالمين.

وأكدت وزارة الأوقاف، أمس أنها قدمت خطتها لعودة صلاة الجمعة للجنة إدارة أزمة كورونا بمجلس الوزراء وتم إدراج الموضوع على جدول أعمال اللجنة ، وهي المنوط بها إصدار جميع القرارات المتعلقة بالعودة التدريجية لجميع الأمور ، وهي من ستعلن بعد اجتماعها كل ما يتصل بما يسفر عنه الاجتماع بما في ذلك تحديد موعد عودة صلاة الجمعة وفق التقييم الطبي للأمور .

وقالت وزارة الأوقاف إنها لم تصدر أي بيان بشأن توقيت عودة صلاة الجمعة ، حيث إن الأمر متوقف على ما ينتهي إليه رأي لجنة إدارة أزمة كورونا بمجلس الوزراء وما يصدر عن الاجتماع من قرارات ، وتؤمل الوزارة تحري الدقة فيما ينشر ، وأنه لا يمثلها إلا ما ينشر رسميا على موقعها أو موقع مجلس الوزراء الموقر .

ولا صحة على الإطلاق لما تنشره بعض الصفحات المغرضة من أخبار لا أساس لها من الصحة ولا المصداقية .