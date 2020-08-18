شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة: 37.5 مليون جنيه تمويل جديد لمشروع البتلو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، أن مشروع البتلو الهدف منه رعاية صغار المربين ودعمهم، والمشروع يؤكد منع الذبح لأقل من 400 كيلو، مشيرًا إلى أنه تم تخصيص 37.5 مليون جنيه تمويل جديد لمشروع البتلو.

وقال "القرش"، في مداخلة هاتفية ببرنامح " هذا الصباح" المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن تمويل مشروع البتلو يشجع صغار المربين على شراء رؤوس أكثر.

وأوضح أنه يتم الاهتمام برؤوس الماشية المحسنة وراثيًا، مؤكدًا أن رؤوس الماشية العالية الإنتاجية توفر إنتاجية أعلى وتزيد من حجم المعروض من اللحوم.

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وذكر أنه تم توفير قروض ميسرة جدًا لصغار المربين، مشيرًا إلى أن القروض تمويل لرشراء رؤوس البتلو وتمويل لشراء الأعلاف.