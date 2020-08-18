شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث التعليم العالى: إعلان كافة تفاصيل الدراسة بالجامعات الأهلية قريبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمى باسم وزارة التعليم العالى، إن الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، سيعلن كافة التفاصيل الخاصة بنظام الدراسة والالتحاق بالجامعات الأهلية الجديدة.

وأكد الدكتور حسام عبد الغفار فى تصريح خاص لـ"الخليج 365"، أن الوزير سيرد على كافة التساؤلات التى تدور لدى الطلاب من الجنسين فيما يخص قواعد القبول بالجامعات الأهلية والتنسيق الخاص بها والتسكين وخلاف ذلك من الأمور، لافتا إلى أن الإعلان سيكون خلال الفترة القليلة المقبلة أو قد يكون اليوم حيث يتم التوافق حاليا على آلية الإعلان مع وزير التعليم العالى.

وكان مجلس الجامعات الخاصة والأهلية عقد اجتماعا أمس الاثنين، برئاسة دكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، وبحضور د.صديق عبد السلام الأمين العام للمجلس، و رؤساء الجامعات، ود. حسام عبد الغفار الأمين العام للمستشفيات الجامعية والمتحدث الرسمى للوزارة، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

في مستهل الاجتماع، قدم المجلس الشكر والعرفان للسيد رئيس الجمهورية لقراره التاريخي بالموافقة على إنشاء 4 جامعات أهلية وهى: "جامعة الملك سلمان الدولية، بمقراتها الثلاث بمدن الطور، شرم الشيخ، رأس سدر، بمحافظة جنوب سيناء، وكذلك "جامعة العلمين الدولية" بمدينة العلمين الجديدة، بمحافظة مطروح، و"جامعة الجلالة" بهضبة الجلالة بمحافظة السويس، و"جامعة المنصورة الجديدة" بمدينة المنصورة الجديدة، بمحافظة الدقهلية.

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وأكد الوزير، وأعضاء المجلس على تقديرهم للدعم الرئاسي لمنظومة التعليم العالى والبحث العلمي، ورعايته لتلبيه احتياجات المجتمع بالتوسع فى إنشاء مؤسسات تعليمية بمختلف ربوع البلاد لاستيعاب الزيادة المطردة فى أعداد السكان ومن ثم فى أعداد الطلاب المتقدمين، من أجل توفير مقعد لكل الطلاب المصريين الراغبين فى الدراسة من مختلف الشرائح الاجتماعية وضمان تنوع فى مستويات تقديم الخدمة يناسب كافة أفراد المجتمع، إلى جانب تحقيق تنمية فى المناطق العمرانية الجديدة التى يتم التوسع فى إنشاء جامعات جديدة بها، والاستثمار فى مجال التعليم.

وأوضح أعضاء المجلس، أن الجامعات الأهلية الجديدة تعد إنجازا رائعا يحسب لمنظومة التعليم العالى، مشيدين بالحجم الضخم للاستثمارات، والجهد المبذول فى إتمامها فى وقت قياسي.

واستعدادًا لبدء الدراسة بالجامعات الأهلية الجديدة هذا العام، أقر المجلس الحد الأدنى لتقدم الطلاب بجميع كليات وبرامج ومجالات هذه الجامعات لتكون بنسبة 5% أقل من الحد الأدنى المعمول به للقبول بالكليات المناظرة فى الجامعات الخاصة والأهلية، وذلك نظرا لأن هذه الجامعات غير هادفة للربح ومنشأة فى مناطق عمرانية جديدة، علمًا بأن القبول في هذه الكليات يشترط اجتياز إجراءات القبول وفقًا للضوابط التي تضعها كل جامعة في ضوء وجود العديد من الشراكات مع الجامعات الأجنبية المرموقة.