شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة حلوان تنظم دورة تدريبية عن "إدارة الموارد البشرية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنظم وحدة برامج التنمية البشرية بالإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة حلوان تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان وريادة الدكتور حسام رفاعى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب "الدورة التدريبية فى إدارة الموارد البشريه المستوى المتقدم" (HRM.ADV) تحت شعار "التنمية البشرية منهاج لحياة أفضل".

ويتضمن البرنامج مجموعة من المحاضرات حول تعريف إدارة الموارد البشرية ومفهومها والاتجاهات الحديثة في إدارة، سياسات إدارة الموارد البشرية، ووظائف الأنشطة الرئيسية لإدارة الموارد البشرية، وعمليات اختيار الموظفين، وإدارة الموارد البشرية في ظل التحول الرقمى، والتخطيط الاستراتيجي والإدارة الاستراتيجية، والتقييم وأهمية قياس أداء العاملين.

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وبحسب بيان صادر عن جامعة حلوان، أنه يتم الالتحاق بالدورة التدريبية عن طريقة التسجيل ودفع الرسوم بإدارة الشئون المالية بالإدارة العامة لرعاية الشباب.

وتعقد الدورة التدريبية بما يتوافق مع رؤية 2030 من أجل ترسيخ فكر التنمية المستدامة وتنمية مهارات الطلاب لمواجهة سوق العمل، وذلك اعتبارًا من يوم الأحد 30/8/2020‪ حتى يوم الخميس 3/9/2020 بحيث يتم بث عدد 2 محاضرة يوميا، وتبدأ المحاضرة الأولى (من الساعة 5 مساء وحتى الساعة 7 مساء ) والمحاضرة الثانية من نفس اليوم (من الساعة 8 مساء وحتى الساعة 10 مساء).