شكرا لقرائتكم خبر عن انتظام حركة المرور على طريق الكورنيش من ميدان المؤسسة حتى التحرير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتظمت حركة السيارات، صباح اليوم الثلاثاء، على طريق الكورنيش أمام القادم من ميدان المؤسسة، وفى طريقه إلى ميدان التحرير ومناطق وسط البلد، غير أن الطريق شهد بعض التكدسات فى منطقة السوق بروض الفرج، ومنطقة الرملة، بسبب أعمال تطوير كورنيش النيل، كما انتظمت الحركة المرورية على نفس الطريق فى الاتجاه المعاكس، من ميدان التحرير، حتى ميدان المؤسسة، وتواجد رجال المرور على طول الطريق، للعمل على فك الزحام المرورى، وإعادة الحركة إلى طبيعتها مرة أخرى.

وعززت الإدارة العامة لمرور القاهرة تواجدها بالشوارع والميادين، مع انتشار الخدمات المرورية، أعلى المحاور للعمل على إزالة أى أعطال مرورية، أو حوادث تعوق حركة السيارات بشوارع العاصمة، ولتسهيل وصول المواطنين إلى الأماكن التى يقصدونها.

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وانتشر رجال المرور بربوع العاصمة لشن حملات مرورية مكثفة لرصد كل المخالفات المرورية بشتى أنواعها، وعدم التهاون مع مخالفى قواعد وآداب المرور، كما يتم رفع كل السيارات المتروكة التى يتم رصدها بالشوارع وتتسبب فى زحامات مرورية بالطرق.

وتمركزت الحملات المرورية أعلى المحاور والشوارع بالجيزة لرصد المخالفات وإلزام المواطنين بقواعد وآداب المرور، وللحد من وقوع الحوادث المرورية الناجمة عن السير عكس الاتجاه، أو الانتظار الخاطئ بالطرق السريعة.

كما شنت اﻹدارة العامة للمرور، حملات مكثفة على الطرق السريعة للحد من الحوادث ومنع القيادة تحت تأثير المخدر، لأنها تهدد سلامتك وسلامة الآخرين، كما تم تكثيف حملات الرادار ونشر سيارات الاغاثة المرورية وسيارات الدفع الرباعي والدراجات البخارية، كما عززت إدارة المرور من تواجد الخدمات المرورية على الطرق لتكثيف وانتشار عمليات مراقبة المحاور لمنع ظهور أى كثافات مرورية.