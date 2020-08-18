شكرا لقرائتكم خبر عن التطبيقيين تطالب المدارس الفنية بإخطارها بخريجيها خلال 60يوما من إعلان النتيجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت النقابة العامة للتطبيقيين، برئاسة الدكتور زكريا حشاد، نقيب التطبقيين، ضرورة إخطار المعاهد والمدارس التي يتخرج فيها حملة المؤهلات التى تؤهل أصحابها للحصول على عضوية النقابة، بأسماء الخريجين ومحال أقامتهم خلال 60 يوما علي الأكثر من تاريخ إعلان نتيجة الامتحانات.

وتشترط العضوية بنقابة التطبيقيين، أن يكون المُتقدم للعضوية ممارسا لمهنة فنية تطبيقية ومن الحاصلين علي أحد المؤهلات الآتية: دبلوم المدارس الثانوية الصناعية، دبلوم الدراسة الفنية المتقدمة الصناعية نظام السنوات الخمس، دبلوم مدرسة الفنون التطبيقية، دبلوم معاهد إعداد الفنيين الصناعيين بمختلف تخصصاتها، والمسبوقة بالثانوية العامة لمدة سنتين دراسيتين علي الأقل، بالإضافة إلى حملة المؤهلات المعادلة للشهادات السابق ذكرها طبقا لما يقرره وزير التعليم بعد أخذ رأى مجلس النقابة .

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أما عن الأوراق المطلوبة للقيد بنقابة التطبيقيين، بالنسبة للعاملين بالقطاع العام أو الحكومى، فهى: صورة الشهادة أو الاستمارة الدالة على النجاح، مُعتمدة من جهة العمل، صورة البطاقة الشخصية أو العائلية، صورتين شخصيتين مقاس 4×6، صحيفة الحالة الجنائية بتاريخ حديث، صورة تأدية الخدمة العسكرية، وفى حالة أن يكون المُتقدم من الدفعات القديمة فلابد من تقديم ما يثبت عدم مغادرة البلاد من تاريخ التخرج سواء من إدارة الجوازات والهجرة، أو جهة العمل.

والأوراق المطلوبة بالنسبة للعاملين بالقطاع الخاص، فهى: صورة البطاقة، صحيفة الحالة الجنائية بتاريخ حديث، أصل المؤهل الدراسى أو مستخرج منه، صورة السجل التجارى والبطاقة الضريبية إذا كان العمل لحسابه، شهادة بمزاولة العمل الحر موضح بها تاريخ التعيين والوظيفة معتمدة من العمل بخاتم السجل التجارى أو البطاقة الضريبية، صورة تأدية الخدمة العسكرية، ما يثبت عدم مغادرة البلاد من تاريخ التخرج، صورتين شخصيتين 4×6.