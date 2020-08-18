شكرا لقرائتكم خبر عن الحالة الجوية اليوم.. انخفاض طفيف بدرجات الحرارة.. الرطوبة 82% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعرض برنامج صباح الخير يا مصر، المذاع، عبر القناة الأولى، الفضائية المصرية، و "ON"، حالة الطقس اليوم، الثلاثاء.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية، انخفاض طفيف بدرجات الحرارة، على أن يسود طقس حار ورطب على القاهرة والوجه البحري بالإضافة إلى رياح معتدلة، مع تكون شبورة مائية في الصباح، وأن يكون الطقس معتدلا على السواحل الشمالية، والشبورة المائية موجودة صباحا.

ومن المتوقع أن تصل معدلات الرطوبة بالقاهرة والوجه البحري إلى 82%، وأن يشهد شمال الصعيد وجنوب سيناء طقسا حارًا، وأن يكون الطقس شديد الحرارة في جنوب الصعيد.

كما يتوقع خبراء الأرصاد، أن يسود طقس معتدل ليلًا على القاهرة والوجه البحري، وطقس لطيف على السواحل الشمالية، وطقس معتدل على شمال وجنوب الصعيد.

وهذا بيان بدرجات الحرارة في بعض محافظات الجمهورية:

القاهرة العظمى 34 والصغرى 24

الإسكندرية العظمى 31 والصغرى 25

مرسى مطروح العظمى 30 والصغرى 24

بورسعيد 31 والصغرى 25

دمياط العظمى 31 والصغرى 25

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الإسماعيلية العظمى 35 والصغرى 22

السويس العظمى 35 والصغرى 24

العريش العظمى 32 والصغرى 23

طابا العظمى 36 والصغرى 27

سانت كاترين العظمى 33 والصغرى 18

شرم الشيخ العظمى 38 والصغرى 30

الغردقة العظمى 39 والصغرى 29

الفيوم العظمى 37 والصغرى 24

بني سويف العظمى 37 والصغرى 24