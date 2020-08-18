٤ سيارات إطفاء وخزانا مياه أخمدوا حريقا في مصنع للورق بأكتوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

أخمدت قوات الحماية المدنية بالجيزة، اليوم الثلاثاء، حريقا اندلع في مصنع للورق بمدينة ٦ أكتوبر.

تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إشارة من شرطة النجدة بتصاعد أدخنة من إحدى المنشآت في المنطقة الصناعية الرابعة.

ودفع اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، بـ٤ سيارات إطفاء وخزاني مياه استراتيجيين.

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وتمكن رجال الدفاع المدني بقيادة العميد ماجد سعفان رئيس إدارة الإطفاء، من محاصرة النيران والسيطرة على الحريق دون خسائر في الأرواح.

وكشفت معاينة العميد محي الدين محمد رئيس قطاع إطفاء أكتوبر، عن نشوب الحريق بعدد من "رولات" الورق والكرتون على مساحة ٣٠٠ متر من اصل ٢٠٠٠ متر.

تحرر المحضر اللازم، وانتدب اللواء طارق مرزوق مدير أمن الجيزة، لجنة من المعمل الجنائي للوقوف على ملابسات الحريق كاملة.