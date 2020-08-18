انتحار مصاب بـ"كورونا" واعترافات المتهم بذبح عشيق زوجته.. نشرة الجريمة في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عاطف مراد:

شهد الشارع المصري عددًا من الحوادث التي شغلت الرأي العام، في عدد من المحافظات، لكن أسباب ارتكاب تلك الجرائم كان مختلفًا ما بين القتل بهدف السرقة والقتل انتقاما للشرف و3 حرائق بالجيزة وتسريب سولار من سيارة وقود على الدائري ومقتل اثنين من العناصر الإجرامية في تبادل لإطلاق النار بأسيوط بسبب تجارة المخدرات.

- "جريمة الغدر والمصلحة".. المتهمون قتلوا صاحبهم وحرقوا جثته في القليوبية

شهدت مدينة الخانكة التابعة لمحافظة القليوبية، واقعة قتل، راح ضحيتها شاب في مقتبل العمر، كان يسعى ويكد في عمله من أجل الحصول على لقمة العيش، إذ تربص به 3 أصدقاء له ووضعوا خطة محكمة من أجل التخلص منه وسرقته، والتي انتهت بإحراق جثته من أجل إخفاء معالم الجريمة.

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- أمن قنا يكشف ملابسات العثور على جثة سيدة في نيل البلينا

كشفت الأجهزة الأمنية في محافظة قنا، مساء الإثنين، لغز العثور على جثة سيدة، داخل كيس أسود بنهر النيل في البلينا، حيث أوضحت التحريات أن المذكورة مبلغ بتغيبها خلال عيد الأضحى المبارك.

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- دخل دورة المياه وقفز من الطابق الأول.. انتحار مصاب كورونا بمستشفى جمال عبدالناصر

أنهى مصاب بفيروس كورونا حياته منتحرًا، اليوم الإثنين، بإلقاء نفسه من شرفة أحد مباني العزل، داخل مستشفى جمال عبد الناصر للتأمين الصحي بالإسكندرية.

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- بـ"الحبة القاتلة".. فتاة تُنهي حياتها في أسيوط

لفظت فتاة أنفاسها الأخيرة، اليوم الاثنين، إثر تناولها أقراص حفظ الغلال السامة داخل منزلها بقرية تابعة لمركز البداري في أسيوط

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- "سمعت صوت في أوضة النوم".. اعترافات المتهم بذبح عشيق زوجته في 15 مايو

أدلى "خ. ع" المتهم بذبح عشيق زوجته داخل منزله بمدينة 15 مايو باعترافات تفصيلية عن الحادث أمام نيابة حلوان.

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- تسريب فنطاس سولار على طريق الدائري اتجاه (المريوطية - التجمع)

شهد الطريق الدائري القادم من المريوطية اتجاه التجمع كثافة مرورية بسبب تسريب سيارة نقل سولار "فنطاس".

وانتقل قيادات الإدارة العامة للمرور والحماية المدنية لمكان البلاغ لرفع آثار الحادث.

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- 5 سيارات إطفاء وخزان استراتيجي لإخماد حريق مصنع في أكتوبر

اندلع حريق في مصنع لتشكيل وتصنيع المعادن في مدينة السادس من أكتوبر، اليوم الاثنين.

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- السيطرة على حريق بمصنع شهير في أكتوبر دون إصابات

أخمدت قوات الحماية المدنية بالجيزة، اليوم الاثنين، حريقا اندلع في مصنع سلع غذائية شهير في أكتوبر.

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- النيران اندلعت في المطبخ.. إخماد حريق بشقة بالطالبية

أخمدت قوات الحماية المدنية بالجيزة، اليوم الاثنين، حريقا اندلع في شقة سكنية بشارع ترسا بحي الطالبية.

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- حولها كلاب ضالة.. العثور على رضيعة أمام مسجد في قرية بالمنوفية

عثر أهالي منطقة الروضة المحمدية بقرية كفر شبرا زنجي، التابعة لمركز الباجور في محافظة المنوفية، على رضيعة أمام المسجد في الساعات الأولى من صباح اليوم وحولها بعض الكلاب الضالة، فأخذها أحد المواطنين لمنزله خشية تعرضها لمكروه.

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- نزاع بين مطلقات.. حقيقة فيديو "استغاثة سيدة سيدي بشر" في الإسكندرية

باشرت نيابة المنتزه أول في الإسكندرية، التحقيق في واقعة استغاثة سيدة وأطفالها في مقطع فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" زاعمة محاولة بلطجية اقتحام شقتها بسيدي بشر.

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- مقتل اثنين من العناصر الإجرامية في تبادل لإطلاق النار بأسيوط

لقى اثنين من العناصر الإجرامية مصرعهم، في تبادل لإطلاق النيران مع قوات الشرطة بمحافظة أسيوط .

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