جامعة القاهرة تحذر الطلاب من "كيانات وهمية" تدعي صلتها بها للنصب والاحتيال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد عبدالمنعم:

حذرت جامعة القاهرة، الطلاب وأولياء الأمور من التعامل مع "الكيانات الوهمية" التي تدعي صلتها بالجامعة، للنصب على الطلاب سواء من خلال الدراسة الأكاديمية أو التدريب، مشددة على أن الإدارة القانونية بالجامعة ستلاحق هذه الكيانات لاتخاذ كل الإجراءات القانونية ضدها ومقاضاتها لاستغلال اسم الجامعة مما يسبب ضررا بالغا للطلاب.

وقال الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، إنه بالتزامن مع تنسيق القبول بالجامعات سنويًا تظهر "كيانات وهمية" ليس لها صلة من قريب أو بعيد بالجامعة للنصب على الطلاب باسم الجامعة، وهو ما نحذر منه الطلاب مرارًا وتكرارًا حتى لا يقعوا فريسة لهذه الكيانات، مشيرًا إلى أن الالتحاق بجامعة القاهرة وكلياتها ومعاهدها يكون من خلال موقع و مكتب التنسيق فقط.

وأكد الخشت ضرورة أن يكون هناك وعي كافي لدى الطلاب في ظل وسائل التواصل المتعددة، حيث يمكن لأي طالب الدخول على الموقع الرسمي للجامعة أو حساباتها الرسمية والموثقة على وسائل التواصل الاجتماعي، للتأكد من الكليات أو المعاهد التابعة لها، موضحًا أن المشروع القومي للجامعة حول تطوير العقل المصري هدفه الأساسي أن يكون لدى الطالب القدرة على التأكد من الحقائق والبحث عن المعلومة، حتى لا يكون عرضة للكيانات الوهمية الكاذبة والمزورة والتي تُمارس النصب والاحتيال.

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وأوضح رئيس جامعة القاهرة أنه اتخذ العديد من الإجراءات التي يتم تطبيقها وهي حظر التعامل نهائيًا مع الأكاديميات غير المعتمدة، ومنع تأجير القاعات والمدرجات، مؤكدًا أن الجامعة مؤسسة تعليمية عريقة لها سمعة عالمية ولن تتوانى في الدفاع عنها والحفاظ على المكانة الدولية التي وصلت إليها والتي تتسبب هذه الكيانات في الإساءة لها.

وأهاب الخشت بالطلاب وأولياء الأمور بأن يكون لهم دور فعال بالإبلاغ عن هذه الكيانات الوهمية التي تمارس الاحتيال على الطلاب.

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