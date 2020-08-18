حدث ليلًا| النواب يرفض رفع الحصانة عن مرتضى منصور.. والحكومة تبحث تأمين الطبي لعودة المدارس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عاطف مراد:

شهدت ليلة الاثنين والساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والعالمي، نستعرض بعضها في التقرير التالي..

- السيسي: إقامة مشروعات محطات معالجة وتحلية للمياه بقيمة 430 مليار جنيه

اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الاثنين، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني.

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- 22 مليون مصاب بكورونا حول العالم.. وأمريكا والبرازيل في المقدمة

تخطت حصيلة الإصابات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، في مختلف دول العالم، الاثنين، حاجز الـ22 مليون حالة، منذ تفشي الوباء، وفيما تم تسجيل 776,560 حالة وفاة، ووصلت أعداد الشفاء إلى 14,769,293، وفق إحصاء "ورلد ميترز".

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- السيسي يوجّه بالاهتمام بتدريب الكوادر الحكومية على أساليب الإدارة العلمية

اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الاثنين، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، والمهندس أحمد زكي عابدين رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية الجديدة، واللواء أ.ح إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء ياسر كامل أبو مندور مدير إدارة نظم المعلومات للقوات المسلحة.

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- النواب يرفض رفع الحصانة عن مرتضى منصور ويوافق على "إذن سماع أقواله"

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الاثنين، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، على الإذن بسماع أقوال النائب مرتضى منصور، في القضية رقم 22 لسنة 2020 حصر استئناف القاهرة، مقيدة برقم 104 لسنة 2020 /1 فحص أخذ رأي المكتب الفني، والمتعلقة باتهام منصور بالسب والقذف في فيديو تم تداوله، دون اتخاذ أي إجراءات ضد النائب إلا بعد استئذان المجلس.

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- ما هي القضية التي وافق البرلمان على "الإذن بسماع أقوال" مرتضى منصور فيها؟

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الاثنين، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، على الإذن بسماع أقوال مرتصى منصور في القضية رقم 22 لسنة 2020 حصر تحقيق استئناف القاهرة، والمقيدة برقم 104 فحص أخذ رأي المكتب الفني، بدون اتخاذ أي إجراء آخر إلا بعد استئذان المجلس، بناء على طلب النائب مرتضى منصور.

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- انخفاض جديد.. الصحة تعلن بيان كورونا اليوم الاثنين

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الاثنين، خروج 908 متعافيين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 60651 حالة حتى اليوم.

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- وزيرا الصحة والتعليم يبحثان خطة التأمين الطبي لعودة المدارس

اجتمعت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، والدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، اليوم الاثنين، لبحث خطة التأمين الطبي لطلاب المدارس، تمهيدًا لعرضها على رئيس مجلس الوزراء، استعدادًا لبدء العام الدراسي الجديد، تزامنًا مع إجراءات الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19)، وذلك بديوان عام وزارة التربية والتعليم، بحضور عدد من القيادات بالوزارتين.

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- بخصم شهري من رواتب العاملين بالقطاعين العام والخاص.. البرلمان يقر "صندوق دعم ذوي الإعاقة"

وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، على مجموع مواد مشروع قانون صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة، بحضور الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي.

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- أشرف رشاد يدعو رئيس النواب للم شمل "الأهلي والزمالك" تحت رعاية البرلمان

دعا المهندس أشرف رشاد، رئيس لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان، الدكتور علي عبدالعال، لتبني مبادرة للم الشمل بين رئيسي مجلسي إدارة الأهلي والزمالك، ودعوة محمود الخطيب ومرتضى منصور في ضيافة رئيس مجلس النواب، في أي وقت مناسب بلجنة الشباب والرياضة بالمجلس.

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- البرلمان يوافق على مشروع قانون إعادة تنظيم هيئة الأوقاف

وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، خلال جلسته العامة اليوم الاثنين، على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون إعادة تنظيم هيئة الأوقاف المصرية، في مجموعه مع إرجاء أخذ الرأي النهائي عليه إلى جلسة مقبلة.

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- لدعم المستثمرين والترويج للفرص المتاحة.. رئيس هيئة الاستثمار يواصل زياراته

قال المستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إنه يواصل زياراته للمحافظات؛ لبحث خطط التنمية والفرص الاستثمارية المتاحة بها، والترويج لها والاطلاع على متطلبات الاستثمار من خلال التعاون والتنسيق مع المحافظين.

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- "تشريعية النواب" توافق على اتفاق مصر واليونان الخاص بتعيين المنطقة الاقتصادية وافقت اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، اليوم الإثنين، على الاتفاق بين جمهورية مصر العربية وحكومة الجمهورية اليونانية، حول تعيين المنطقة الاقتصادية الخالصة بين البلدين.

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- كيف تحصل مصر على حقوقها في اجتماع مفاوضات سد النهضة غدًا؟.. خبراء يجيبون

انطلق الاجتماع الثلاثي المصري- السوداني- الإثيوبي "عن بعد" حول سد النهضة، الأحد؛ حيث شارك وزير الخارجية سامح شكري، ووزير الموارد المائية والري الدكتور محمد عبدالعاطي، عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

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- بروتوكول تعاون بين "الأعلى للإعلام" و"البحث العملي" لتنظيم ورش عمل للإعلاميين

استقبل الكاتب الصحفي كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، اليوم الاثنين، في مقر المجلس بماسبيرو، الدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا.

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- ماذا يعني إذن البرلمان بسماع أقوال مرتضى منصور أمام النيابة؟ وكيل "تشريعية النواب" يجيب

أعلن مجلس النواب، موافقته برئاسة الدكتور علي عبدالعال، على الإذن بسماع أقوال النائب مرتضى منصور، بعد طلب تقدم به النائب العام إلى رئيس المجلس، على خلفية اتهام منصور في عدد من القضايا.

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- بهاء أبو شقة: سماع أقوال النائب لا يعني رفع الحصانة

قال المستشار بهاء أبو شقة، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن سماع أقوال النائب لا يعني رفع الحصانة وإنه لا يجوز اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق والمحاكمة تجاه أي نائب إلا بإذن مجلس النواب.

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- جلسة عامة الثلاثاء.. رئيس البرلمان يحيل 8 اتفاقيات إلى اللجان المختصة

رفع الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب الجلسة العام، اليوم الاثنين، على أن تعاود الانعقاد غدًا الثلاثاء، لمناقشة عدد من مشروعات القوانين، منها مشروع قانون بإصدار قانون الإجراءات الضريبية الموحد.

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- البابا تواضروس: نعيش في زمن وباء عالمي.. ومصر تولي اهتمامًا شديدًا بصحة الإنسان

قال البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية: "إننا في زمن انتشر فيه وباء وفيروس على مستوى العالم، وكل الناس والحكومات والشعوب حذرة، ولدينا في مصر يوجد اهتمام شديد بصحة الإنسان، لأن الصحة هي رأس المال، فالإنسان المريض لا يستطيع أن يعمل أو يصلي أو يذاكر".

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- الأوقاف: لجنة أزمة كورونا هي المعنية بتحديد موعد عودة صلاة الجمعة

أكدت وزارة الأوقاف، أنها قدمت خطتها لعودة صلاة الجمعة للجنة إدارة أزمة كورونا بمجلس الوزراء، وتم إدراج الموضوع على جدول أعمال اللجنة، وهي المنوط بها إصدار جميع القرارات المتعلقة بالعودة التدريجية لجميع الأمور، وهي من ستعلن بعد اجتماعها كل ما يتصل بما يسفر عنه الاجتماع بما في ذلك تحديد موعد عودة صلاة الجمعة وفق التقييم الطبي للأمور.

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- البرلمان يوافق على "إلغاء إعفاء عوائد أذون الخزانة من الضريبة على الدخل"

وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال اجتماعها الاثنين، برئاسة الدكتور حسين عيسى، رئيس اللجنة، وبحضور الدكتور محمد معيط وزير المالية، على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن إلغاء الإعفاء المقرر على عوائد أذون الخزانة والسندات والأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل في هذه الأذون والسندات من الضريبة على الدخل.

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- "التنمية المحلية": 24 ألف طلب تصالح في مخالفات البناء بالغربية.. وتحصيل 102 مليون قال اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، إن إجمالي عدد المواطنين الذين تقدموا بطلبات للتصالح في بعض مخالفات البناء بمراكز ومدن محافظة الغربية بلغ نحو 24 ألف طلب حتى الآن، وبلغ إجمالي المتحصلات نحو 102 مليون جنيه.

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- "الوطنية للصحافة": عدم جواز الجمع بين رئاسة مجلس إدارة وتحرير الصحف القومية في قال قانون الهيئة الوطنية للصحافة إنه في ما يخص التغييرات المرتقبة لرؤساء مجالس إدارات وتحرير المؤسسات الصحفية القومية، لن تتضمن اختيار رئيس مجلس إدارة مؤسسة ورئيس تحرير لها في نفس الوقت، باستثناء وكالة أنباء الشرق الأوسط؛ لطبيعتها الخاصة.

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-​ طفرة في أسواق الجملة قريبًا.. وزير التموين: تكلفة نقل المنتج تمثل 10 إلى 15% من سعره

قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن وجود مناطق لوجستية وتجارية سيعمل على تقليل حلقات تداول المنتجات والسلع، وبالتالي يعمل على تخفيض أسعار السلع؛ خصوصًا أن تكلفة النقل تمثل من 10 إلى 15% من سعر المنتج النهائي للمستهلك.

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- بقوة 6.6 درجات.. زلزال يضرب وسط الفلبين

ضرب زلزال قوي، في الساعات الأولى من اليوم الثلاثاء، دولة الفلبين، وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، إن الزلزال تبلغ قوته 6.6 درجات على مقياس ريختر، مضيفة أن الزلزال وقع على مسافة 13 كم شرق/شمال شرق باويكان في الفلبين.

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- "تيك توك" يعزز حملته الدفاعية ضد الاتهامات الأمريكية

عزّز تطبيق "تيك توك" اليوم الاثنين، حملته الدفاعية بوجه الاتهامات الأمريكية له بأنه يشكل تهديدًا للأمن القومي، منددًا بما وصفه "شائعات وتضليل" حول ارتباطه بالحكومة الصينية.

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- جمهوريون يعلنون دعمهم لبايدن في مؤتمر الحزب الديمقراطي

أبدى عدد من الجمهوريين، وميشيل أوباما وبروس سبرينجستين، دعمهم للديمقراطيين مع إطلاق الحزب لمؤتمره الوطني، اليوم الاثنين، حيث من المقرر أن يتوج ذلك بترشيح جو بايدن رسميًا لانتخابات الرئاسة.

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- ترامب: سألقي خطاب ترشحي للانتخابات من البيت الأبيض

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء الاثنين، أنه سيلقي خطاب مؤتمر الحزب الجمهوري من البيت الأبيض يوم الخميس المقبل، جاء ذلك فعالية انتخابية من ولاية ويسكونسن، بعد قضاء يومًا في فعاليات انتخابية في ولاتي وينسكونسن ومينيسوتا.

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- "بيتزا هت" تقرر إغلاق 300 فرع بشكل دائم بعد إعلان إفلاس أكبر أصحاب الامتياز بالسلسلة

قررت مطاعم "بيتزا هت"، إغلاق أكثر من 300 فرع بشكل دائم بعد إعلان أحد أكبر أصحاب الامتياز في السلسلة إفلاسه، وذلك بحسب ما ذكرته شبكة "سي إن إن" الأمريكية.

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- أمريكا تعتقل ضابطًا سابقًا بالاستخبارات بتهمة التجسس لصالح الصين

اعتقلت السلطات الأمريكية، ضابطًا سابقًا في وكالة الاستخبارات الأمريكية "سي آي أيه" بتهمة التجسس لصالح الصين، حسبما ذكرت روسيا اليوم.

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- دفاع الرئيس الموريتاني السابق يندد باحتجازه خارج القانون

قال محامو الدفاع عن الرئيس الموريتاني السابق محمد و لد عبد العزيز، إنه محتجز خارج إطار القانون، وطالبوا بالإفراج عنه فورًا، وبتدخل السلطة القضائية لإحقاق الحق وفرض احترام القانون.

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- أنصار الرئيس الموريتاني السابق يتهمون السلطات باختطافه

طالبت مجموعة من المسؤولين السابقين في موريتانيا، وأنصار الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، بالإفراج الفوري عنه والاعتذار له "ووقف حملات التشهير الجبانة" التي يتعرض لها هو ومحيطه الأسري.

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- مصدر أمني عراقي: تفجير في مدينة الصدر شرقي بغداد

أفاد مصدر أمني عراقي مساء اليوم الاثنين، بأن عبوة انفجرت في مدينة الصدر شرقي بغداد.

وقال المصدر ـ في تصريح خاص لقناة "السومرية نيوز" العراقية الفضائية - إن :"عبوة صوتية انفجرت اليوم بالقرب من فلكة ٥٥ ضمن مدينة الصدر ب‍بغداد، من دون وقوع أية إصابات".

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- ترامب: بايدن سيحول الولايات المتحدة إلى بلد اشتراكي ممل

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن الولايات المتحدة ستتحول في حال فوز منافسه الديمقراطي جو بايدن في انتخابات الرئاسة المقبلة، المقرر لها 3 نوفمر 2020، إلى بلد اشتراكي ممل، حسبما ذكرت روسيا اليوم.

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- رئيس الخدمات البريدية الأمريكية يدلي بشهادته وسط ضغوط متزايدة بشأن التخفيضات المالية

قال ديمقراطيون اليوم الاثنين، إن رئيسي الخدمات البريدية الأمريكية وافقا على الإدلاء بشهادتهما أمام مجلس النواب بشأن التخفيضات المالية، وسط مخاوف من تأجيل عمليات الاقتراع بالبريد في انتخابات الرئاسة المقررة في نوفمبر.

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