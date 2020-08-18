شكرا لقرائتكم خبر عن روشتة لزيادة إنتاج محصول الفراولة وتقليل الفاقد.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر"الخليج 365"، عددا من الإرشادات الفنية والنصائح التى تقدمها الإدارة المركزية للبساتين والمحاصيل الزراعية ضمن برنامجها إرشادات زراعية، خاصة بزراعة الفراولة بهدف زيادة الوعى الزراعى لدى المزارعين الجدد وتحقيق كفائه إنتاجية للفدان وتقليل مسببات الفقد فى إنتاجية المحصول .

- أولا الزراعة الصيفى :-

-يجرى تجهيز الأرض للزراعة بالحرث الجيد وإزالة الحشائش المعمرة مثل النجيل والحلفا ويضاف من 10 :20 م3 سماد بلدى للفدان .

-يعاد حرث الأرض مرة أخرى وتروى رية كاذبة لاستنبات الحشائش ثم تحرث الأرض

- تحرث مرة اخرى لتخلص من الحائش المستنبتة بعد الرية الكاذبة .

-إضافة سماد السوبر فوسفات نثرا قبل التخطيط بمعدل ( 50: 100 ) كجم للفدن .

-تخطيط الأرض بمعدل 9 :10 خطوط فى القصبتين وتقسم إلى فرد وتمسح الخطوط جيدا .

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-ثانيا الزراعات المعقرة :-

-تزال الأوراق الجافة للنباتات المعقرة من العام الماضى وتنظف الأرض من الحشائش وتسمد بمعدل ( 50 ) كجم سلفات نشادر للفدان شهريا .

-مكافحة المن والذبابة البيضاء وكذلك الأمراض الفطرية مثل تبقع الأوراق والبياض الدقيقى باستخدام المبيدات الموصى بها .

وذكر تقرير لوزارة الزراعة، أن محصول الفراولة يُزرع فى محافظات القليوبية والبحيرة والإسماعيلية والشرقية وكذلك منطقة النوبارية وانتاجها يغطى الاستهلاك المحلى ويتم تصدير مايزيد عن 20 ألف طن فراولة طازجة للخارج بأسعار عالية لان الفراولة المصرية تتمتع بسمعة جيدة فى الأسواق العالمية كما يتم تصدير حوالى 4 مليون شتلة فراولة سنويا بالإضافة إلى الفراولة المجمدة والتى يبدأ موسم تصديرها فى شهر فبراير من كل عام بعد انتهاء تصدير الطازجة مباشرة فى شهر ديسمبر

فى إطار دعم محصول الفراولة فقد سبق للبنك الزراعى المصرى زياده حجم التمويل الذى يمنح لمزارعى الفراولة من 15 ألف جنية إلى 60 الف للفدان المنزرع فراولة الموجه للتصدير لتدعيم وزيادة قدرات المزارعين على مواجهه تكاليف الانتاج ومؤخرا تم زياده الفئة التسليفيه للفدان إلى 90 ألف جنية بفائدة مخفضة مدعومة من الدولة، وفى إطار تشجيع مصدرى الفراولة تم تطبيق اول نموذج لتمويل المحصول وفقا لنظام سلاسل القيمه حيث تم ربط المزارع بموردى مستلزمات الانتاج وفى ذات الوقت تم ربط هؤلاء المزارعين بالمستوردين من خلال بروتوكول تعاون بين البنك الزراعى وإحدى الشركات المتخصصة فى ذلك.