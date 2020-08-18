شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على المحافظات المستهدفة من مشروع مودة لتأهيل المقبلين على الزواج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ المشروع القومي للحفاظ على كيان الأسرة المصرية "مودّة"، بوزارة التضامن الاجتماعىُ المرحلة الثانية من الفعاليات التدريبية الخاصة بالمشروع لتأهيل الشباب المقبلين على الزواج بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة وصندوق الأمم المتحدة للسكان ، خلال الفترة من 16 أغسطس الجاري وحتى 15 سبتمبر المقبل .

وتستهدف المرحلة الثانية تدريب 1800 شاب وفتاة بعدد 36 مركز شباب على مستوى 12 محافظة وهم (القاهرة – الجيزة – القليوبية – الإسكندرية – الغربية – البحيرة – كفر الشيخ - الدقهلية – الإسماعيلية – السويس – الفيوم – المنيا) ، مع حرص الجهات المنفذة على اتباع كافة الإجراءات الاحترازية التي توفر أعلى معدلات السلامة والأمان لجميع المشاركين بالفعاليات التدريبية.

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وتتناول التدريبات المحتوى العلمي لمشروع "مودة" الذي سبق وأن قام المشروع بتطويره بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، وتم اعتماده من قبل المجلس الأعلى للجامعات، كما يتناول المحتوى التدريبي مجموعة من المحاور تعمل على رفع وعي المتدربين وإكسابهم المعلومات والمهارات اللازمة لبناء حياة أسرية مستقرة ، تتضمن محاور اجتماعية، ونفسية، واقتصادية، وصحية ودينية.

سيقوم بتنفيذ هذه التدريبات مجموعة من الكوادر الشبابية الذين سبق وتم تدريبهم على المحتوى العلمي الخاص بمشروع " مودة" ،للعمل كمدربين أساسيين للمشروع بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة وصندوق الأمم المتحدة للسكان خلال شهر فبراير الماضي

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