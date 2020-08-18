شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم يعلن بشرى سارة لطلاب الشهادة البريطانية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه في الوقت الذي نجحت مصر في العبور بنظامها التعليمي بسلام خلال انتشار جائحة كورونا حول العام، فإن الكثير من نظم التعليم العالمية المرموقة عانت مشاكل كبري ومن بينها الشهادتين البريطانية والامريكية.

وأضاف شوقي، في رسالة له عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «لقد شكا طلاب وأولياء أمور الشهادة البريطانية من إجحاف وظلم التقييم الذي قامت به كامبريدج في أعقاب الجائحة».

وتابع: «أرسلت خطابا رسميا باسم حكومة مصر إلى هيئة الامتحانات والتقييم البريطانية للإعراب عن عدم رضا مجتمع التعليم المصري عن الدرجات الظالمة لأبنائنا الذين يدرسون الشهادة البريطانية، وجاء رد المملكة المتحدة سريعا ليصب في صالح الطلاب والعدالة».

ونشر شوقي نص الرد:

«بيان من روجر تايلور، رئيس Ofqual

بيان من رئيس Ofqual حول كيفية منح درجات GCSE وAS وA هذا الصيف:

نحن نتفهم أن هذا كان وقتًا محزنًا للطلاب، الذين حصلوا على نتائج امتحانات الأسبوع الماضي عن امتحانات لم يسبق لهم اجتيازها. لقد أوجد الوباء ظروفًا لم يكن لأحد أن يتخيلها أو يرغب فيها. نريد الآن اتخاذ خطوات لإزالة أكبر قدر ممكن من التوتر وعدم اليقين بالنسبة للشباب- وتحرير الرؤساء والمعلمين للعمل نحو المهمة المهمة المتمثلة في فتح جميع المدارس في غضون أسبوعين.

بعد التفكير، قررنا أن أفضل طريقة للقيام بذلك هي منح الدرجات على أساس ما يقدمه المعلمون. سيتم تطبيق التبديل إلى درجات تقييم المركز على كل من المستويين AS وA وعلى نتائج GCSE التي سيحصل عليها الطلاب في وقت لاحق من هذا الأسبوع.

لم يكن هناك حل سهل لمشكلة منح نتائج الاختبارات في حالة عدم إجراء أي اختبارات. طلب وزير الخارجية من Ofqual تطوير نظام لمنح الدرجات المحسوبة، والذي يحافظ على المعايير ويضمن منح الدرجات على نطاق واسع بما يتماشى مع السنوات السابقة. كان هدفنا دائمًا حماية ثقة الجمهور في المؤهلات التعليمية.

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لكننا ندرك أنه في حين أن النهج الذي اعتمدناه حاول تحقيق هذه الأهداف، فإننا نقدر أيضًا أنه تسبب أيضًا في كرب حقيقي وأضر بثقة الجمهور. إن توقع أن تقدم المدارس مناشدات عندما تكون الدرجات غير صحيحة يضع عبئًا على المعلمين عندما يحتاجون إلى الاستعداد للفصل الدراسي الجديد وقد خلق حالة من عدم اليقين والقلق للطلاب. لكل ذلك، نحن آسفون للغاية.

لذلك قررنا أن يتم منح الطلاب تقييم المركز الخاص بهم لهذا الصيف- أي الدرجة التي قدرت مدرستهم أو كليتهم أنها كانت الدرجة التي من المرجح أن يحصلوا عليها في امتحانهم- أو الدرجة المتوسطة، أيهما أعلى.

إن الطريق إلى الأمام الذي نخطط الآن لتنفيذه سيوفر وضوحًا عاجلاً. نحن نعمل بالفعل مع وزارة التعليم والجامعات وكل الأشخاص المتأثرين بهذه المشكلة.

وهنأ شوقي في نهاية رسالته خريجي عام ٢٠٢٠ من الشهادة البريطانية مع تمنياتي بمستقبل باهر موجها الشكر لهيئة الامتحانات البريطانية لسرعة تحقيق العدالة.