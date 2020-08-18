شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن قيد خريجى كليات الطب الأجنبية بنقابة الأطباء × 10 أسئلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حددت نقابة الأطباء، مجموعة من الشروط لقبو قيد خريجى طب الجامعات الأجنبية خارج مصر، ويستعرض ”الخليج 365”، تلك الشروط، وفق ما أكده الدكتور ايهاب الطاهر أمين عام نقابة الأطباء:

1- ما شروط القيد بنقابة الأطباء لخريجى كليات الطب الأجنبية خارج مصر والخاصة داخل مصر؟

أولا:بالنسبة لكليات الطب الخاصة داخل مصر:

- يجب امتلاك الكلية مستشفى جامعى بسعة مناسبة للتدريب، حيث أنه لن يتم قيد خريجي كليات الطب الخاصة المصرية التي لم تبدأ بها الدراسة ما لم تكن الكلية تمتلك مستشفى جامعي، أما الكليات التي بدأت الدراسة بها فتمنح فترة سماح ثلاث سنوات لتوفيق أوضاعها.

ثانيا:بخصوص الدارسين بكليات طب أجنبية خارج مصر:

- يجب دراسة مواد الأحياء والكيمياء والفيزياء كمواد أساسية مؤهلة لدراسة الطب، وبالتالى يتم تقديم شهادة الثانوية العامة علمى علوم، أو شهادة توضح دراسة هذه المواد المؤهلة عند طلب القيد بالنقابة.

- بالنسبة للحاصلين على الثانوية العامة من داخل مصر: يجب عدم زيادة الفرق بمجموع الثانوية العامة عن 5% من الحد الأدنى للقبول بكليات الطب الحكومية المصرية فى نفس سنة الحصول على الثانوية العامة، على أنه سيتم تطبيق هذا البند على الطلاب الذين حصلوا على الثانوية العامة بالعام الدراسى 2018 -2019 وما بعدها، أى الطلاب الذين بدأوا الدراسة بكليات الطب الأجنبية فى العام الدراسى 2019 -2020 وما بعدها

- ضرورة أن تكون الشهادة الحاصل عليها تؤهل حاملها للعمل بالدولة التى أصدرت هذه الشهادة، أى أن تكون الدولة التى تمنح الشهادة تعترف هى نفسها بهذه الشهادة.

2- لماذا وضعت نقابة الأطباء قيود لمنح عضويتها؟

نتيجة لظهرت العديد من المشكلات فى السنوات الأخيرة ومنها:

- بعض الطلاب يدخلون كليات طب أجنبية بمجموع يقترب من 50% فقط بالثانوية العامة.

- بعض خريجى الثانوية من القسم الأدبى دخلوا كليات طب أجنبية، دون دراسة المواد العلمية المؤهلة لدراسة الطب.

- بعض الكليات الأجنبية لا تقدم تعليم وتدريب طبى حقيقى، مما يضر بالمهنة وبأرواح المصريين.

- بعض كليات الطب الخاصة بمصر لم تلتزم بشروط الإنشاء والدراسة، وعلى الأخص إمتلاكها لمستشفى جامعى مناسب لتدريب الطلاب.

3- هل هذا القرار يشمل جميع الدول؟

نعم، يشمل جميع الدول خارج مصر.

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4- هل قرار فرق ال 5% بالمجموع ينطبق على الحاصلين على الثانوية من خارج مصر أيضا ؟

لا ، حيث أن قرار فرق المجموع 5% خاص بالحاصلين على الثانوية من داخل مصر فقط، ولكن قرار ضرورة دراسة المواد العلمية المؤهلة واعتراف الدولة مانحة الشهادة بالإضافة لكون هذه الكلية يتم معادلة شهادتها بمصر يسري على الجميع.

5- هل القرار سيطبق على الثانوية الأزهرية أيضا ؟

نعم، حيث أن لهم نفس الموقف القانونى.

6- هل الحاصلون على شهادات طب من خارج مصر يتم تكليفهم بالعمل الحكومي بمصر ضمن حركات التكليف؟

لا يتم تكليف الحاصلين على شهادة الطب من خارج مصر بحركات التكليف.

7- هل الخريجين الذين سيتم عدم قيدهم بالنقابة، هل يمكنهم العمل بالقطاع الخاص أو فتح عيادة خاصة بمصر؟

لا يجوز ممارسة مهنة الطب بمصر سواء بالقطاع الحكومي أو القطاع الخاص دون القيد بنقابة الأطباء، واستخراج ترخيص مزاولة المهنة.

8- ما موقف الطلاب الذين بدؤوا الدراسة بالخارج بالفعل قبل إصدار نقابة الأطباء هذه القرارا، خاصة أن بعض الدول تشترط سنة تحضيرية للغة قبل الإلتحاق بدراسة الطب؟

عليهم إحضار إفادة من الدولة التى يدرسون بها، بأن هذه سنة تحضيرية أساسية لدراسة الطب حتى يتسنى قيدهم بالنقابة، بشرط أن تكون سنة حصولهم على الثانوية قبل صدور القرار وأن يكونوا درسوا المواد العلمية المؤهلة لدخول كلية الطب، وأن تكون كلية الطب الأجنبية معترف بها بمصر.

9- متى يبدأ تطبيق هذه القرارات؟

سيطبق على كل من بدأ دراسة الطب فى العام الجامعى 2019 -2020 وما بعدها، أى الطلاب الذين بدأوا الدراسة بكليات الطب الأجنبية فى العام الدراسى 2019 -2020 وما بعدها.

10- هل هذا القرار ملزم للمجلس الأعلى للجامعات؟

قالت نقابة الأطباء، إن الجمعية العمومية للأطباء اتخذت قرارها فيما يخص القيد بنقابة الأطباء، وطبقا للقانون فإنه لا يجوز ممارسة المهنة دون القيد بالنقابة.