شكرا لقرائتكم خبر عن الأربعاء ميلاد هلال محرم.. والخميس أول أيامه فلكيا وبداية العام الهجرى الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يولد هلال شهر المحرم مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة الرابعة والدقيقة 42 فجراً بتوقيت القاهرة المحلي يوم الأربعاء المقبل 29 من ذى الحجة 1441هـ الموافق 19/8/2020م (يوم الرؤية).

وكشف المعهد القومى للبحوث الفلكية: ويبقى الهلال الجديد في سماء مكة المكرمة لمدة 35 دقيقة، وفي القاهرة لمدة 37 دقيقة بعد غروب شمس ذلك اليوم ( يوم الرؤية)، وفي باقي محافظات جمهورية مصر العربية يبقى الهلال الجديد في سمائها لمدد تتراوح بين (35 – 38 دقيقة).

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أما في العواصم والمدن العربية والإسلامية فيبقى الهلال الجديد بعد غروب الشمس لمدد تتراوح بين (20- 42 دقيقة)، و بذلك تكون غــرة شهـــر المحرم 1442 هـ فلكياً يوم الخميس المقبل 20/8/2020م.