شكرا لقرائتكم خبر عن الأربعاء ميلاد هلال محرم.. والخميس أول أيامه فلكيا وبداية العام الهجرى الجديد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يولد هلال شهر المحرم مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة الرابعة والدقيقة 42 فجراً بتوقيت القاهرة المحلي يوم الأربعاء المقبل 29 من ذى الحجة 1441هـ الموافق 19/8/2020م (يوم الرؤية).
وكشف المعهد القومى للبحوث الفلكية: ويبقى الهلال الجديد في سماء مكة المكرمة لمدة 35 دقيقة، وفي القاهرة لمدة 37 دقيقة بعد غروب شمس ذلك اليوم ( يوم الرؤية)، وفي باقي محافظات جمهورية مصر العربية يبقى الهلال الجديد في سمائها لمدد تتراوح بين (35 – 38 دقيقة).
أما في العواصم والمدن العربية والإسلامية فيبقى الهلال الجديد بعد غروب الشمس لمدد تتراوح بين (20- 42 دقيقة)، و بذلك تكون غــرة شهـــر المحرم 1442 هـ فلكياً يوم الخميس المقبل 20/8/2020م.
كانت هذه تفاصيل خبر الأربعاء ميلاد هلال محرم.. والخميس أول أيامه فلكيا وبداية العام الهجرى الجديد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.