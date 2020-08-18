أخبار مصر | الأوقاف تكشف حقيقة عودة صلاة الجمعة

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 18 أغسطس 2020 05:18 صباحاً - انت الان تقراء خبر الأوقاف تكشف حقيقة عودة صلاة الجمعة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت وزارة الأوقاف أنها قدمت خطتها لعودة صلاة الجمعة للجنة إدارة أزمة كورونا بمجلس الوزراء وتم إدراج الموضوع على جدول أعمال اللجنة، وهي المنوط بها إصدار جميع القرارات المتعلقة بالعودة التدريجية لجميع الأمور، وهي من ستعلن بعد اجتماعها كل ما يتصل بما يسفر عنه الاجتماع بما في ذلك تحديد موعد عودة صلاة الجمعة وفق التقييم الطبي للأمور.

وأوضحت "الأوقاف"، أنها لم تصدر أي بيان بشأن توقيت عودة صلاة الجمعة، حيث إن الأمر متوقف على ما ينتهي إليه رأي لجنة إدارة أزمة كورونا بمجلس الوزراء وما يصدر عن الاجتماع من قرارات، وتؤمل الوزارة تحري الدقة فيما ينشر، وأنه لا يمثلها إلا ما ينشر رسميا على موقعها أو موقع مجلس الوزراء الموقر.