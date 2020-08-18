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شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مدينة بنى سويف: إغلاق 6 محلات مخالفة (صور) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال اللواء الدكتور محمود ضياء الدين، رئيس مركز ومدينة بني سويف، إنه تم رفع 67 إشغال متنوع من شوارع المدينة والتحفظ عليها.
وأضاف ضياء الدين أنه تم إغلاق 6 محلات وسيبر، أثناء تنفيذ حملة لمتابعة المحلات والالتزام بمواعيد الغلق.
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